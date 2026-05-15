Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

Η προπώληση συνεχίζεται,

Έσκασε η secret day!



Στο είχαμε πει ότι είναι κάτι δυνατό, αλλά σίγουρα αυτό δεν το περίμενες.



Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, πάμε στη λίμνη Πλαστήρα, μια ημέρα νωρίτερα από ότι συνήθως, για την προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Εκεί θα βρίσκεται και ο Θανάσης που αμέσως μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.



Τη βραδιά θα κλείσει με μια μεγάλη μουσική γιορτή ο Δημήτρης Μυστακίδης.

Δείτε το πλήρες line-up

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Προβολή μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.



Δημήτρης Μυστακίδης.



Παρασκευή 10 Ιουλίου

ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής



Σάββατο 11 Ιουλίου

ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica



Κυριακή 12 Ιουλίου

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino