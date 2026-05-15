Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου, Λίμνη Πλαστήρα

Newsbomb

Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ | ΤΑΞΙΔΕΨΕ | ΖΗΣΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Η προπώληση συνεχίζεται,

Έσκασε η secret day!

Στο είχαμε πει ότι είναι κάτι δυνατό, αλλά σίγουρα αυτό δεν το περίμενες.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, πάμε στη λίμνη Πλαστήρα, μια ημέρα νωρίτερα από ότι συνήθως, για την προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Εκεί θα βρίσκεται και ο Θανάσης που αμέσως μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.

Τη βραδιά θα κλείσει με μια μεγάλη μουσική γιορτή ο Δημήτρης Μυστακίδης.

1778857106516-973392040-unnamed-1.jpg

Δείτε το πλήρες line-up

Πέμπτη 9 Ιουλίου
Προβολή μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.

Δημήτρης Μυστακίδης.

Παρασκευή 10 Ιουλίου
ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι
Παιδί Τραύμα
Μαρίνα Σπανού
Παύλος Παυλίδης
Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου
ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι
12ος Πίθηκος
Πυξ Λαξ
Γιάννης Χαρούλης
Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου
ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι
Χατζηφραγκέτα
Pagan
Thievery Corporation
Dani Gambino


Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds 4ημέρου: SOLD OUT
Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο
Προπώληση ημέρας: 25€ Ι Για DayΟ: 10€
Ταμείο: DayΟ:10€ Ι Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€
Θέση σκηνής: 9€ - μόνο για τους κάτοχους τετραημερου εισιτηρίου


Μεταφορά προς το Plastiras Lake Festival:
Οδικώς 3,5 ώρες από Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
Δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορεία του φεστιβάλ από/προς την Καρδίτσα.
​50% έκπτωση στα δρομολόγια ΚΤΕΛ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη (και όλες τις πόλεις που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας) προς την Καρδίτσα με την επίδειξη του εισιτηρίου 4ημέρου.
Δωρεάν μεταφορά από και προς τα μεσημεριανά γλέντια.

*Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές
Η κατασκήνωση προσφέρεται για 800 θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Ο χώρος της κατασκήνωσης βρίσκεται 100μ. από τη λίμνη και έχει, σε ένα μεγάλο του κομμάτι, σκίαση. Δεν υπάρχει πλέον επιπλέον χρέωση ανά άτομο για το κάμπινγκ. Όλοι αγοράζουν το ίδιο 4ήμερο εισιτήριο, ενώ ένας από την παρέα μπορεί να αγοράσει μια θέση σκηνής, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 2–3 άτομα. Το μέγιστο μέγεθος σκηνής είναι 2,5mx3m και θα τοποθετούνται κατά την άφιξη στο χώρο του φεστιβάλ, από τη διοργάνωση με ειδική σήμανση για τη σκηνή.

Παροχές: Χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, ασφαλής χώρος φόρτισης συσκευών. Στο χώρο θα στηθούν κιόσκια με φαγητό, καφέ, πρωινό, γλυκά και μπαρ.

Παραγωγή/Διοργάνωση: Fingerprint Productions

Υπό την αιγίδα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

18:19LIFESTYLE

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον αγαπημένο πράκτορα 007

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν αυτοκίνητα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βοιωτία

18:01ANNOUNCEMENTS

46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

17:59ANNOUNCEMENTS

Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα

17:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:49ANNOUNCEMENTS

Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 4 πυροβολισμούς σε μπαρ στις Τζιτζιφιές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ: Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί τρίτη τετραετία» και τα μηνύματα στους πολίτες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις και Ζωή: Νέο επεισόδιο με βαρείς χαρακτηρισμούς - «Είσαι αισχρή» - «Βδέλυγμα είστε!»

17:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκεια: Σήμερα η τελευταία ημέρα μαθημάτων - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ