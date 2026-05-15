Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου
Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου, Λίμνη Πλαστήρα
Η προπώληση συνεχίζεται,
Έσκασε η secret day!
Στο είχαμε πει ότι είναι κάτι δυνατό, αλλά σίγουρα αυτό δεν το περίμενες.
Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, πάμε στη λίμνη Πλαστήρα, μια ημέρα νωρίτερα από ότι συνήθως, για την προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Εκεί θα βρίσκεται και ο Θανάσης που αμέσως μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.
Τη βραδιά θα κλείσει με μια μεγάλη μουσική γιορτή ο Δημήτρης Μυστακίδης.
Πέμπτη 9 Ιουλίου
Προβολή μουσικού ντοκιμαντέρ "Περί-ληψη–Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης" των Αριστοτέλη και Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου μετά την προβολή θα είναι στην διάθεση του κοινού για Q&A με θέμα το ντοκιμαντέρ.
Δημήτρης Μυστακίδης.
Παρασκευή 10 Ιουλίου
ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι
Παιδί Τραύμα
Μαρίνα Σπανού
Παύλος Παυλίδης
Λόγος Τιμής
Σάββατο 11 Ιουλίου
ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι
12ος Πίθηκος
Πυξ Λαξ
Γιάννης Χαρούλης
Banda Entopica
Κυριακή 12 Ιουλίου
ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι
Χατζηφραγκέτα
Pagan
Thievery Corporation
Dani Gambino
Τιμές Εισιτηρίων:
Early Birds 4ημέρου: SOLD OUT
Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο
Προπώληση ημέρας: 25€ Ι Για DayΟ: 10€
Ταμείο: DayΟ:10€ Ι Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€
Θέση σκηνής: 9€ - μόνο για τους κάτοχους τετραημερου εισιτηρίου
Μεταφορά προς το Plastiras Lake Festival:
Οδικώς 3,5 ώρες από Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
Δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορεία του φεστιβάλ από/προς την Καρδίτσα.
50% έκπτωση στα δρομολόγια ΚΤΕΛ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη (και όλες τις πόλεις που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας) προς την Καρδίτσα με την επίδειξη του εισιτηρίου 4ημέρου.
Δωρεάν μεταφορά από και προς τα μεσημεριανά γλέντια.
*Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές
Η κατασκήνωση προσφέρεται για 800 θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Ο χώρος της κατασκήνωσης βρίσκεται 100μ. από τη λίμνη και έχει, σε ένα μεγάλο του κομμάτι, σκίαση. Δεν υπάρχει πλέον επιπλέον χρέωση ανά άτομο για το κάμπινγκ. Όλοι αγοράζουν το ίδιο 4ήμερο εισιτήριο, ενώ ένας από την παρέα μπορεί να αγοράσει μια θέση σκηνής, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 2–3 άτομα. Το μέγιστο μέγεθος σκηνής είναι 2,5mx3m και θα τοποθετούνται κατά την άφιξη στο χώρο του φεστιβάλ, από τη διοργάνωση με ειδική σήμανση για τη σκηνή.
Παροχές: Χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, ασφαλής χώρος φόρτισης συσκευών. Στο χώρο θα στηθούν κιόσκια με φαγητό, καφέ, πρωινό, γλυκά και μπαρ.
Παραγωγή/Διοργάνωση: Fingerprint Productions
Υπό την αιγίδα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας