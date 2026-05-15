Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

Ένας επιχειρηματίας ισχυρίζεται ότι ίδρυσε ένα μικρο-κράτος σε νησί των Φιλιππίνων, το οποίο κυβερνάται από τεχνητή νοημοσύνη βασισμένη σε ιστορικές προσωπικότητες, προκαλώντας συζητήσεις για τα όρια της AI στη διακυβέρνηση και τη νομιμότητα τέτοιων εγχειρημάτων.

A person stands by the sea at El Medano beach in Tenerife, Canary Islands, Spain, Monday, May 11, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο πείραμα με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική διακυβέρνηση εξελίσσεται στις Φιλιππίνες, όπου επιχειρηματίας του χώρου της τεχνολογίας υποστηρίζει ότι έχει δημιουργήσει ένα «μικρο-κράτος» σε νησί της επαρχίας Παλαουάν, το οποίο λειτουργεί υπό την καθοδήγηση AI συστήματος.

Ο ιδρυτής του project, Νταν Τόμσον, ανέφερε ότι το νησί αποκτήθηκε το 2025 και εντάχθηκε στο εγχείρημα της εταιρείας του με την ονομασία Sensay. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νησί έχει ανακηρυχθεί σε αυτοσχέδιο κρατικό σχηματισμό, με ένα «συμβούλιο» τεχνητών νοημοσυνών που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, η Ελεονόρ Ρούζβελτ, ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Νέλσον Μαντέλα, ο Σουν Τζου, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και ο Μαχάτμα Γκάντι.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι AI «ηγετικές μορφές» θα επεξεργάζονται προτάσεις, θα ανταλλάσσουν επιχειρήματα και θα καταλήγουν σε αποφάσεις, ενώ οι ανθρώπινοι συμμετέχοντες θα καλούνται να τις υλοποιούν στην πράξη.

Παρότι το εγχείρημα προσελκύει ενδιαφέρον, δεν έχει καμία διεθνή αναγνώριση ως κράτος, ενώ η νομική του υπόσταση παραμένει ασαφής. Ο ίδιος ο Τόμσον παραδέχεται ότι πρόκειται για πείραμα με αβέβαιο αποτέλεσμα, αν και εκτιμά ότι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον χιλιάδες άνθρωποι για συμμετοχή ως «e-residents».

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του project, το νησί σήμερα φιλοξενεί ελάχιστους κατοίκους, κυρίως εργαζόμενους που ασχολούνται με τη διαχείρισή του, ενώ το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία υποδομών για τουρισμό και πιθανή μόνιμη εγκατάσταση μικρού αριθμού κατοίκων στο μέλλον.

Η ιδέα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές ρεύμα «micronations», δηλαδή αυτοανακηρυγμένων κρατικών σχηματισμών χωρίς αναγνώριση, που συχνά λειτουργούν ως κοινωνικά ή πολιτικά πειράματα. Αντίστοιχα παραδείγματα αποτελούν η Σελαντ στη Βόρεια Θάλασσα ή η καλλιτεχνική «Δημοκρατία του Ουζούπις» στη Λιθουανία.

Ο Τόμσον υποστηρίζει ότι η βασική ιδέα είναι η δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, λόμπι ή προσωπικά συμφέροντα, βασισμένου αποκλειστικά σε «ουδέτερη» επεξεργασία δεδομένων από AI. Ωστόσο, ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι τα συστήματα αυτά δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα, προκαταλήψεις ή κινδύνους κατάχρησης.

Παράλληλα, το εγχείρημα εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ένα σύστημα που ελέγχεται από ιδιώτη μπορεί να θεωρηθεί δημοκρατικό ή διαφανές, ακόμη κι αν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων.

Η συζήτηση γύρω από το Sensay Island παραμένει ανοιχτή, καθώς άλλοι το αντιμετωπίζουν ως καινοτόμο τεχνολογικό εργαστήριο και άλλοι ως ένα αμφιλεγόμενο πείραμα χωρίς σαφή θεσμική βάση.

