Αγίου Πνεύματος 2026: Πλησιάζει το τριήμερο - Τι ισχύει με την αργία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

H εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν είναι για όλους αργία 

  • Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου 2026) δεν είναι επίσημη αργία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τον νόμο.
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να κλείνουν την ημέρα αυτή αν έχει καθοριστεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας ή επιχειρησιακή συνήθεια.
  • Οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δικαιούνται κανονικά μισθό ή ημερομίσθιο, ενώ δεν επιτρέπεται συμψηφισμός με ρεπό.
  • Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει την ημέρα του Αγίου Πνεύματος που έχει οριστεί αργία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στην αμοιβή τους.
  • Οι υπόλοιπες υποχρεωτικές αργίες του 2026 είναι ο Δεκαπενταύγουστος, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και η Σύναξη της Θεοτόκου.
Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου «πέφτει» φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος δίνοντας έτσι την ευκαιρία για ένα ακόμα τριήμερο ξεκούρασης στους εργαζομένους.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Οι επόμενες αργίες του 2026

Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»

1 Ιουνίου

Δευτέρα

Ναι

Όχι **

Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων

Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»

15 Αυγούστου

Σάββατο

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία

28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»

28 Οκτωβρίου

Τετάρτη

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»

25 Δεκεμβρίου

Παρασκευή

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία

26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»

26 Δεκεμβρίου

Σάββατο

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

