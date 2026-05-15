Ρόδος: Χειροπέδες σε ζευγάρι για μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών

Χειροπέδες σε ζευγάρι αλλοδαπών πέρασαν αστυνομικοί στη Ρόδο που κατηγορείται για συνολικά 8 κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα κατηγορείται ότι διέπραξε στη Ρόδο, ζευγάρι Βουλγαρικής καταγωγής που συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, πρόκειται για μία 26χρονη αλλοδαπή και τον επίσης 26χρονο αλλοδαπό φίλο της οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατά τον τελευταίο μήνα παραβίασαν 5 καταστήματα αφαιρώντας από αυτά χρήματα και καπνικά προϊόντα συνολικής εκτιμώμενης αξίας πάνω από 1.400 ευρώ. Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη τρεις επιχειρήσεις.

Η σύλληψη των δύο αλλοδαπών έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, με την οποία παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

