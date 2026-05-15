Ρόδος: Χειροπέδες σε ζευγάρι για μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών

Το ζευγάρι κατηγορείται για συνολικά 8 κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ρόδος: Χειροπέδες σε ζευγάρι για μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη ζευγάρι Βουλγαρικής καταγωγής στη Ρόδο για συνολικά 8 κλοπές και απόπειρες κλοπών.
  • Οι δράστες, ηλικίας 26 ετών, παραβίασαν 5 καταστήματα και αφαίρεσαν χρήματα και καπνικά προϊόντα αξίας άνω των 1.400 ευρώ.
  • Επιπλέον, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλες τρεις επιχειρήσεις τον τελευταίο μήνα.
  • Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στις 14 Μαΐου.
  • Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε ζευγάρι αλλοδαπών πέρασαν αστυνομικοί στη Ρόδο που κατηγορείται για συνολικά 8 κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα κατηγορείται ότι διέπραξε στη Ρόδο, ζευγάρι Βουλγαρικής καταγωγής που συνελήφθη και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, πρόκειται για μία 26χρονη αλλοδαπή και τον επίσης 26χρονο αλλοδαπό φίλο της οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατά τον τελευταίο μήνα παραβίασαν 5 καταστήματα αφαιρώντας από αυτά χρήματα και καπνικά προϊόντα συνολικής εκτιμώμενης αξίας πάνω από 1.400 ευρώ. Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη τρεις επιχειρήσεις.

Η σύλληψη των δύο αλλοδαπών έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, με την οποία παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Έως 1.295 ευρώ από τις αλλαγές του Απριλίου - Τα νέα δεδομένα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Στη φυλακή πατέρας και γιος για τα 13 κιλά κάνναβης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος μετέφερε παράνομους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό - Ι.Χ. συγκρούστηκε με μηχανάκι

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Τασούλα σε Τουρκία: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα σύνορα - Το αποδείξαμε

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βρέθηκε μέσα σε τσιμέντο η κάρα της αγίας που είχε κλαπεί από εκκλησία - Συνελήφθη ο δράστης

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Βελιγράδι: Ο διοικητής της αστυνομίας κατηγορείται για συμμετοχή σε δολοφονία

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική αεροπορική άσκηση «NATO Tiger Meet 2026»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πλησιάζει το τριήμερο - Τι ισχύει με την αργία

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πότε οι έντονοι ήχοι του στομάχου είναι φυσιολογικοί και πότε όχι

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά το 16o συνέδριο της ΝΔ: Άρχισαν οι αφίξεις στο Metropolitan Expo - Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε ζευγάρι για μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

18:19LIFESTYLE

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον αγαπημένο πράκτορα 007

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ