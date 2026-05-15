Live streaming: Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Δείτε ζωντανά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας οι εργασίες του οποίου ξεκινούν σήμερα.

«Πάμε Μαζί για την Ελλάδα του 2030»

«Πάμε Μαζί για την Ελλάδα του 2030», είπε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως η συμμετοχή στο συνέδριο, είναι «η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους». «Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετά τους συνέδρους

«Θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία» είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά «πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε, (…) τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας».

Κάνοντας μια αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως πλέον «η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη» και συνέχισε:

«Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο υπουργός των οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, καταργήθηκαν 83 φόροι, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, ο μέσος είναι ήδη στα 1500 ευρώ και στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και μόνιμες αυξήσεις. Η μεσαία τάξη έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά καθώς μειώνεται το δημόσιο χρέος»

Οι μειώσεις φόρων θα παραμείνουν ακόμη και όταν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Η Ελλάδα έχει τον ταχύτερο ρυθμό απομείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της ευρωζώνης, επεσήμανε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως όλα αυτά επετεύχθησαν χωρίς περαιτέρω περικοπές. Και υπογράμμισε ότι «απαλλάσσουμε ένα βάρος από τα παιδιά μας».

Στρέφοντας το βλέμμα του στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που ανεβαίνει».

Σημείωσε πως η ακρίβεια είναι «ένα παγκόσμιο φαινόμενο», το οποίο «πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια».

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ

«Μόνη λύση», συνέχισε ο πρωθυπουργός, είναι «οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών» και διαβεβαίωσε πως αυτές «θα παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί».

Κάνοντας μια αναδρομή των τελευταίων δέκα χρόνων, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το 2016, «μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και η ΝΔ», για να συμπληρώσει ότι το κόμμα «κέρδισε σε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές και δύο αυτοδιοικητικές μάχες».

Κυρίως όμως, συνέχισε ο πρωθυπουργός, η ΝΔ «κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών». «Η ΝΔ κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό», είπε και συνέχισε:

«Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση (…) Ακούμε και συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και προσπαθούμε».

«Το είπαμε, το κάναμε»

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το «σύνθημα “το είπαμε, το κάναμε”, θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο». «Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, και με το παραπάνω», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε βαθιά λαϊκό κόμμα»

«Είμαστε βαθιά λαϊκό και κοινωνικό κόμμα που φροντίζει κυρίως τους αδύναμους», είπε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έκανε επίσης αναφορά στην απαγόρευση χρήσης των social media για τους κάτω των 16, λέγοντας πως η «Ελλάδα είναι χώρα πρότυπο στην Ευρώπη», σε αυτό τον τομέα.

Αναφορές έκανε στην θεσμοθέτηση του 112, αλλά και τη διαρκή αναβάθμιση του gov.gr, καθώς επίσης και στην αύξηση της αξιοποίησης των ανεξάρτητων πηγών ενέργειας.

«Όταν υψώναμε το φράχτη στον Έβρο, κάποιοι ζήταγαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση», είπε ο πρωθυπουργός, ενώ γενικότερα για το μεταναστευτικό άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως «κάποιοι μας έλεγαν πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα».

Το βίντεο με την ιστορική αναδρομή της ΝΔ

Νωρίτερα προβλήθηκε βίντεο με την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας.

Ρουσόπουλος: «Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς, παρά τις δυσκολίες»

Οι εργασίες ξεκίνησαν με ομιλία του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής Θόδωρου Ρουσόπουλου.

Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ανοίγει τις εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας

Ο κ.Ρουσόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του στέλνοντας τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη και είπε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ η Ελλάδα-όπως είπε- πήγε πολύ μπροστά.

«Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς. Από την οικονομία έως την ενίσχυση της διεθνούς μας αξιοπιστίας, έως τις μεταρρυθμίσεις που άλλες προχώρησαν γρηγορότερα και άλλες δυσκολότερα, η Ελλάδα κάνει άλματα προόδου. Και ναι, στη πολιτική σύγκριση με το παρελθόν έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μόνο έτσι αντιλαμβανόμαστε πόση απόσταση διανύσαμε από μια εποχή αβεβαιότητας, εσωστρέφειας και κρίσης εμπιστοσύνης» είπε ο κ.Ρουσόπουλος.

Σημείωσε στη συνέχεια ότι η πολιτική απαιτεί αντοχή, πίστη και αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και έκανε μια αναφορά στους προηγούμενους προέδρους της ΝΔ:

«Αυτό ήταν το νήμα που συνέδεε διαχρονικά και τους ηγέτες της παράταξής μας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που μας κάλεσε να σταθούμε πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες, μέχρι τον Γεώργιο Ράλλη της δημοκρατικής μετριοπάθειας, τον Ευάγγελο Αβέρωφ της ενότητας της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη της realpolitik, τον Μιλτιάδη Έβερτ του κοινωνικού φιλελευθερισμού, τον Κώστα Καραμανλή της εθνικής αυτοπεποίθησης, τον Αντώνη Σαμαρά της σταθερότητας σε δύσκολους καιρούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη της συνέπειας του αποτελέσματος και της επαναφοράς της χώρας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ένα νήμα διαπερνά την ιστορία μας, η ευθύνη απέναντι στη χώρα. Και αυτή η ευθύνη μας υποχρεώνει σήμερα να συνδέσουμε την πολιτική μας ταυτότητα με τις μεγάλες αλλαγές του σύγχρονου κόσμου. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε για την οικονομία, είτε για την παιδεία και την τεχνητή νοημοσύνη, η μάχη είναι και πρέπει να είναι διαρκής. Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι η χώρα που αμφέβαλε κάποτε για τον εαυτό της. Είναι μια χώρα που ξαναβρήκε τη φωνή της, που απέκτησε και πάλι το διεθνές κύρος της, η οικονομική αξιοπιστία και ισχυρότερη θέση στη νέα εποχή» σημείωσε ο κ.Ρουσόπουλος.

O Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο Θάνος Πλεύρης

Ο Γιάννης Τραγάκης

