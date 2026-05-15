Ξεκινά το 16o συνέδριο της ΝΔ: Άρχισαν οι αφίξεις στο Metropolitan Expo - Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη

Snapshot Ξεκινά το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο «Metropolitan Expo» με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στις 19:25.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Θ. Ρουσόπουλος με την πρώτη τοποθέτηση.

Παρόντες είναι επίσης οι βουλευτές Κώστας Σκρέκας και Μακάριος Λαζαρίδης, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Ρεπορτάζ: Κώστας Τσιτούνας

Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά σε λίγο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο «Metropolitan Expo», όπου έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στελέχη του κόμματος για το τριήμερο πολιτικό γεγονός.

O Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος Newsbomb

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στις 19:25, ενώ την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Θ. Ρουσόπουλος με την πρώτη τοποθέτηση.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Θεοχάρης (υφυπουργός Εξωτερικών), ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (υπουργός Προστασίας του Πολίτη), η Ελίζα Βόζεμπεργκ (ευρωβουλευτής της ΝΔ), ο Χρήστος Σταϊκούρας (βουλευτής της ΝΔ), ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης (αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών), ο Παύλος Μαρινάκης (κυβερνητικός εκπρόσωπος), ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης. Επίσης, παρόντες είναι και οι βουλευτές Κώστας Σκρέκας και Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Λίγο πριν από τις 19:00 έφτασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνεδριακό κέντρο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε live το 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας:

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο Συνέδριο: Εθνική ασφάλεια, μισθοί και φοροαπαλλαγές

Με κεντρικό αφήγημα τη σταθερότητα, την οικονομική συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και την ανάγκη πολιτικής ασφάλειας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει σημερατο απόγευμα τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, επιχειρώντας να περιγράψει όχι μόνο το κυβερνητικό αποτύπωμα των τελευταίων ετών αλλά και τον οδικό χάρτη προς μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής ΝΔ Newsbomb

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, η ομιλία του πρωθυπουργού θα έχει έντονα στρατηγικά χαρακτηριστικά και θα κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: απολογισμός, προοπτική και πολιτική σταθερότητα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης Newsbomb

Το μήνυμα που θα επιχειρήσει να εκπέμψει είναι ότι η κυβέρνηση διαθέτει ακόμη πολιτικό χρόνο, σχέδιο και μεταρρυθμιστική δυναμική, την ώρα που – όπως θα επισημάνει – η αντιπολίτευση αδυνατεί να παρουσιάσει μία συνεκτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Σίμος Κεδίκογλου Βουλευτής ΝΔ και ο Γιώργος Κώτσηρας

Ο απολογισμός των δύο θητειών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται αρχικά να προχωρήσει σε έναν συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής πορείας από το προηγούμενο συνέδριο της ΝΔ μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά των δύο κυβερνητικών θητειών της παράταξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιχειρήσει να συνδέσει τις βασικές προτεραιότητες της πρώτης τετραετίας –ανάκαμψη της οικονομίας, μείωση φόρων, ενίσχυση επενδύσεων, ψηφιακό κράτος και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας– με τις προτεραιότητες της δεύτερης περιόδου διακυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αυξήσεις μισθών, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη Newsbomb

Το βασικό επιχείρημα που θα αναπτύξει είναι ότι η οικονομική πρόοδος της χώρας δεν είναι δεδομένη και απαιτεί πολιτική συνέχεια και σταθερότητα ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές, οι παρεμβάσεις υπέρ της μεσαίας τάξης και η πολιτική αύξησης μισθών και συντάξεων.

Ο Σταύρος Καλαφάτης

«Γιατί τρίτη τετραετία;»

Κομβικό σημείο της ομιλίας του θα είναι το ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία;».

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η απάντηση δεν θα δοθεί μόνο με όρους κομματικής κυριαρχίας αλλά κυρίως μέσα από το επιχείρημα της συνέχειας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολλαπλών γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών κινδύνων, γεγονός που καθιστά – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – κρίσιμη τη διατήρηση της πολιτικής ομαλότητας και της κυβερνητικής σταθερότητας.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής ΝΔ Newsbomb

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημείωναν ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να μην επιστρέψει σε περιόδους αβεβαιότητας ή πολιτικών πειραματισμών, παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ασφαλή πορεία για τη χώρα.

Ο Γιάννης Τραγάκης

Εθνική ασφάλεια και διεθνής συγκυρία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.

Απο αριστερά ο Κώστας Κατσαφάδος, στη μέση ο Απόστολος Τζιτζικώστας και δεξιά ο Κώστας Τσιάρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράψει το διεθνές περιβάλλον ως εξαιρετικά ρευστό, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την ενεργειακή αβεβαιότητα αλλά και τις νέες προκλήσεις για την Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Newsbomb

Σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξει και τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αιχμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από τη χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα κληθεί να επαναπροσδιορίσει κρίσιμες στρατηγικές επιλογές.

Αριστερά Παναγιώτης Πικραμένος και δεξιά ο Κυριάκος Πιερρακάκης



Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει ιδιαίτερα τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και τις ελληνικές θέσεις που – όπως θα τονίσει – έχουν πλέον μετατραπεί σε ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

O Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος Newsbomb

Χαμηλοί τόνοι απέναντι στην αντιπολίτευση

Παρά το κομματικό ακροατήριο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να επενδύσει σε σκληρή αντιπολιτευτική ρητορική.

Ο Κώστας Κυρανάκης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Κωστής Χατζηδάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κριτική του θα είναι περιορισμένη και θα επικεντρώνεται κυρίως στην τοξικότητα του δημόσιου λόγου και στο «ετερόκλητο μέτωπο» των πολιτικών δυνάμεων που – όπως εκτιμά το κυβερνητικό επιτελείο – ενώνονται αποκλειστικά με στόχο την πτώση της κυβέρνησης.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της βουλής και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης Ευρωβουλευτής



Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να πέσει στην παγίδα μιας εσωτερικής συζήτησης που θα τροφοδοτούσε σενάρια εσωστρέφειας ή αμφισβήτησης στο εσωτερικό της παράταξης.



Αντιθέτως, θα επιδιώξει να εκπέμψει εικόνα πολιτικής αυτοπεποίθησης και κομματικής συνοχής.

Ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών Newsbomb

Μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας θα αφορά και τη λειτουργία του κόμματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιχειρεί να στείλει καθαρό μήνυμα ενότητας απέναντι στις συζητήσεις που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα για εσωκομματικές γκρίνιες και διαφοροποιήσεις.

Ο Θάνος Πλεύρης

Συνεργάτες του σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τη σημασία της συστράτευσης και της πολιτικής συνοχής σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, ενώ θα επιχειρήσει να επανασυνδέσει τη ΝΔ με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό ακροατήριο που τη στήριξε τόσο το 2019 όσο και το 2023.

Αριστερά ο Γιάννης Πλακιωτάκης και δεξιά ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Το τελικό μήνυμα της ομιλίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η παράταξη της σταθερότητας, της ευρωπαϊκής πορείας, της εθνικής ασφάλειας και της οικονομικής προοπτικής της χώρας.

Ο Κώστας Σκρέκας αριστερά και δεξιά ο Μακάριος Λαζαρίδης, Βουλευτές της ΝΔ Newsbomb

Διαβάστε επίσης