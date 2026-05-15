15ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ.: «RePhrame: Αναδιαμορφώνοντας το Πλαίσιο στην Υγεία»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον και ο μετασχηματισμός της εργασίας επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της Υγείας, η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) φέρνει στο επίκεντρο του διαλόγου, τις μεγάλες προκλήσεις και τις νέες προοπτικές που διαμορφώνουν το healthcare ecosystem της επόμενης ημέρας.

Η Ε.Ε.Φα.Μ. διοργανώνει το 15ο Συνέδριό της με τίτλο «RePhrame: Αναδιαμορφώνοντας το Πλαίσιο στην Υγεία», ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της Υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας, θεσμικούς εκπροσώπους, ακαδημαϊκούς, experts τεχνολογίας και decision makers του χώρου της Υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για το σύγχρονο φαρμακευτικό στέλεχος, αναδεικνύοντας ότι η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η συνεχής εκπαίδευση και η ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής αποτελούν πλέον κρίσιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την ηγεσία σε ένα περιβάλλον διαρκούς μετασχηματισμού.

Η θεματολογία του Συνεδρίου εστιάζει στον ηγετικό ρόλο των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς και στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη νέα εποχή, αναδεικνύοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την καινοτομία, τη διοίκηση, την τεχνολογία, την εργασία και συνολικά το μέλλον του pharmaceutical management.

Το Συνέδριο αναδεικνύει ότι ο μετασχηματισμός της Υγείας δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, οι οργανισμοί και οι ηγεσίες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στη νέα εποχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει το Fireside Chat μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και των Προέδρων του Συνεδρίου, Ελισάβετ Προδρόμου και Χρήστου Σωτηρίου, σε μια συζήτηση υψηλού στρατηγικού ενδιαφέροντος για την καινοτομία και τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο του επιστημονικού προγράμματος θα βρεθούν οι εξελίξεις στο μακροπεριβάλλον της Υγείας, οι επιπτώσεις της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και των health data, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Υγείας, η νέα εταιρική κουλτούρα, η συνύπαρξη τεσσάρων γενεών εργαζομένων, οι μεταβολές στην αγορά εργασίας, καθώς και οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τα στελέχη της επόμενης ημέρας.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν keynote presentations, στρατηγικά panels, fireside discussions, θεματικές ενότητες για AI και digital transformation, συζητήσεις για leadership και future skills, καθώς και παρουσιάσεις καινοτόμων πρακτικών και πρωτοβουλιών του healthcare ecosystem.

Σημαντική στιγμή του Συνεδρίου αποτελεί και η Τελετή Απονομής των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., ενός θεσμού που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την καινοτομία, τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την επαγγελματική αριστεία στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς.

Παράλληλα, η Ε.Ε.Φα.Μ. συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της κοινότητας των στελεχών του φαρμακευτικού κλάδου, προσφέροντας κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ειδικά προνόμια εγγραφής νέων μελών, με μειωμένη ετήσια συνδρομή και πρόσθετα benefits συμμετοχής.

Το Συνέδριο θα είναι διαθέσιμο με φυσική παρουσία, μέσω live online παρακολούθησης, αλλά και on demand μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του, προσφέροντας ευελιξία και πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών της Υγείας.

Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management:

  • Ελισάβετ Προδρόμου, Managing Director, Greece Bristol Myers Squibb
  • Χρήστος Σωτηρίου, Managing Director Win Medica Pharmaceutical SA
  • Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Φα.Μ. Commercial Excellence Lead, GSK Ελλάς
  • Στέλλα Κωνσταντοπούλου, Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής της Ε.Ε.Φα.Μ. Product Manager, Servier Hellas.

Το 15ο Συνέδριο Ε.Ε.Φα.Μ. «RePhrame» φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης των ανθρώπων που θα διαμορφώσουν το επόμενο κεφάλαιο της Υγείας στην Ελλάδα, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, γνώσης και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς. Οι εγγραφές για φυσική και online συμμετοχή πραγματοποιούνται ήδη μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: eefam.gr/15o-synedrio

