Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι το νέο κόμμα του θα παρουσιαστεί επίσημα εντός Ιουνίου, με στόχο τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης και όχι απλά τη δεύτερη θέση.

Η εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου συγκέντρωσε πάνω από 1.000 πολίτες και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τον Τσίπρα.

Ο Τσίπρας επανέλαβε την κριτική του για τη ΔΕΗ, τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και το φορολογικό σύστημα, προτείνοντας φόρους μόνο στο 1% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την πολιτική ένταση που αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Snapshot powered by AI

Με ενθουσιασμό και παρατεταμένα χειροκροτήματα υποδέχτηκαν τον Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου περισσότεροι από 1.000 πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας για την ανασύσταση της δημοκρατικής παράταξης.

Το θέατρο της Ρεματιάς άρχισε από νωρίς το απόγευμα να γεμίζει με πολίτες αλλά και με στελέχη του Ινστιτούτου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν το παρόν φαίνεται πως δίνει και το στίγμα των επόμενων κινήσεων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι: Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Μαριζετα Αντωνόπουλου, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Άννα Παπαδοπούλου, Νίκος Μπίστης, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός, Αθηνά Λινού, Διονύσης Τεμπονέρας, Μίλτος Ζαμπάρας, Μάριος Αθανασίου.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να μην αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεατών, ωστόσο έδωσε για μια ακόμη φορά το στίγμα του κόμματος ενώ ξεκαθάρισε ότι η ανακοίνωση θα γίνει εντός Ιουνίου, βάζοντας έτσι τέλος και στη σεναριολογία που έκανε λόγο για αιφνιδιαστική κίνηση εντός Μαΐου.

Μάλιστα η ανακοίνωση έγινε με εύσχημο τρόπο, με τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι ο σπόρος που έριξε στην πρώτη παρουσίαση της Ιθάκης όταν ζήτησε να δημιουργηθούν αυτοοργανωμένες ομάδες που θα προωθήσουν το αίτημα της ανασύνθεσης, πλέον έχει καρπίσει και είναι η ώρα του «θερισμού». «Έρχεται ο Θεριστής», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, με νόημα «δείχνοντας» Ιούνιο.

Κλείνοντας μάλιστα την ομιλία του έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος: «Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά, τώρα ειναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού. Γεννιέται αυτό που θα μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν γίνουν».

Εκδήλωση με θέμα "Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής" που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, στο Θέατρο Ρεματιάς Eurokinissi

Αναφορικά με το νέο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του δε θα είναι η δεύτερη θέση, αλλά η διεκδίκηση της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Σήμερα η ανάγκη είναι να υπάρξει μια παράταξη που θα μπορεί να αντικαταστήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη αλλά να τον νικήσουμε», είπε χαρακτηριστικά θέτοντας τον εκλογικό του στόχο.

Είπε μάλιστα ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι ««ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας».

Λαμβάνοντας αφορμή από αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός eπανάλαβε τη σφοδρή κριτική του για τη ΔΕΗ και την υπόθεση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τις επενδύσεις στο εξωτερικό. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προτάσεις που είχε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο για το τραπεζικό σύστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε επίσης τον τρόπο που ξοδεύτηκαν από την κυβέρνηση τα 30 δισεκ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έγινε μάλιστα πολύ πιο συγκεκριμένος και σε σχέση με τη φορολογία ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. «Δε θα βρούμε τα λεφτά ούτε στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Στο 1% θα επιβάλλουμε τους φόρους. Αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον πάγκο», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις ελάχιστες πολύ μεγάλες που έχουν δυσανάλογα κέρδη.

Στην εκδήλωση συζήτησαν οι: Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Αρχιτέκτονας-Πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας Χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ , Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός- Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος.

Εκδήλωση με θέμα "Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής" που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, στο Θέατρο Ρεματιάς Eurokinissi

Πρόβα κόμματος

Η χθεσινή εκδήλωση στη Ρεματιά θεωρείται υψηλής αξίας στην πορεία του Αλέξη Τσίπρα προς τη δημιουργία κόμματος. Πρόκειται για την πρώτη αμιγώς πολιτική εκδήλωση μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων της Ιθάκης.

Ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με την ιδιότητα του προέδρου κόμματος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη η επίσημη ανακοίνωση. Σηματοδοτεί δηλαδή την νέα περίοδο στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδοθεί στον σκληρό προεκλογικό αγώνα που έχει ήδη ξεκινήσει.

Ενδεικτικό αυτού είναι η και η σκληρή αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, η οποία είχε ως επίδικο ακριβώς το ζήτημα των εκλογών και της διεκδίκησης της δεύτερης θέσης, ωστόσο «ξέφυγε» από τα συνήθη όρια που τηρούνται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Η αντιπαράθεση από πλευράς ΠΑΣΟΚ, φαίνεται όμως πως δεν αφορούσε μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο πραγματικός «παραλήπτης» των μηνυμάτων ήταν το νέο κόμμα Τσίπρα.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται η πολιτική ένταση ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας να ανεβαίνει κατακόρυφα το επόμενο διάστημα στη σκληρή μάχη που θα δοθεί ανάμεσά τους είτε για την πρωτιά όπως διατείνονται, είτε για τη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.