Βελιγράδι: Ο διοικητής της αστυνομίας κατηγορείται για συμμετοχή σε δολοφονία

Snapshot Ο διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς συνελήφθη για απόκρυψη δολοφονίας και παροχή βοήθειας στον δράστη.

Ο Μίλιτς φέρεται να οργάνωσε συνάντηση δύο αρχηγών αντίπαλων εγκληματικών ομάδων, που κατέληξε σε δολοφονία εντός εστιατορίου στο Βελιγράδι.

Τρεις αστυνομικοί μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή συνελήφθησαν επίσης για συμμετοχή στην απόκρυψη του εγκλήματος.

Η σύζυγος του θύματος κατήγγειλε την εξαφάνιση και οι έρευνες βρήκαν ίχνη αίματος που αποκάλυψαν το έγκλημα και τον ρόλο του διοικητή.

Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών και την καθαίρεση του Γενικού Αρχηγού της αστυνομίας, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία για συνεργασία με το οργανωμένο έγκλημα. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ο διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς ως ύποπτος για απόκρυψη δολοφονίας και παροχής βοήθειας στον δράστη να εξαφανίσει το νεκρό σώμα του θύματος. Συνελήφθησαν επίσης ο δράστης του εγκλήματος Σ.Β. όπως και τρεις αστυνομικοί μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του σερβικού Τύπου, τα οποία επικαλούνται πηγές από το υπουργείο Εσωτερικών, ο αστυνομικός διοικητής είχε οργανώσει, στις 12 Μαΐου, το βράδυ, συνάντηση, σε γνωστό εστιατόριο του Βελιγραδίου, δύο αρχηγών αντίπαλων εγκληματικών ομάδων «για να τα βρουν». Ένας εξ αυτών ήταν ο Αλεξάνταρ Νέσοβιτς μέλος της αποκαλούμενης μαφιόζικης συμμορίας του Νέου Βελιγραδίου και ο έτερος αναφέρεται με τα αρχικά Σ.Β. Η συνάντηση δεν πήγε καλά, οι δύο εγκληματίες διαπληκτίστηκαν και ο Σ.Β. πυροβόλησε και σκότωσε τον Αλεξάνταρ Νέσοβιτς. Ο διοικητής της αστυνομίας και οι σωματοφύλακες του βοήθησαν τον δράστη να εξαφανίσει το πτώμα ενώ προσπάθησαν να καθαρίσουν και τον χώρο, όπου διαπράχτηκε το έγκλημα, από ενοχοποιητικά στοιχεία.

Μία ημέρα αργότερα η σύζυγος του θύματος - το πτώμα του οποίου δεν έχει βρεθεί ακόμη - δήλωσε την εξαφάνιση επισημαίνοντας ότι την τελευταία φορά που μίλησε τηλεφωνικά μαζί του ήταν στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Στις έρευνες της εγκληματολογικής υπηρεσίας που ακολούθησαν βρέθηκαν ίχνη αίματος που ανήκε στο θύμα και έτσι αποκαλύφθηκε το έγκλημα και ο ρόλος του αστυνομικού διοικητή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς και την καθαίρεση του Γενικού Αρχηγού της σερβικής αστυνομίας επισημαίνοντας ότι η πολιτική ηγεσία «παρέδωσε το κράτος στο οργανωμένο έγκλημα».

Ο Βεσέλιν Μίλιτς την περίοδο 2018-2020 διετέλεσε σύμβουλος για θέματα ασφάλειας του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Τιμήθηκε με πολλά βραβεία και επαίνους για τις υπηρεσίες του.

Τον Ιούνιο του 2021, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς του απένειμε το χρυσό μετάλλιο θάρρους "Μίλος Όμπιλιτς".

Τον Φεβρουάριο του 2024, του απονεμήθηκε το παράσημο "Αστέρας του Γιάκοφ Νενάντοβιτς", που αποτελεί την υψηλότερη τιμητική διάκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Διαβάστε επίσης