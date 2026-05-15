Πότε οι έντονοι ήχοι του στομάχου είναι φυσιολογικοί και πότε όχι

Ένα θορυβώδες στομάχι συνήθως δεν είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Αλλά όταν οι ήχοι του εντέρου γίνονται ασυνήθιστα δυνατοί, συχνοί ή υψηλής συχνότητας (ειδικά μαζί με πόνο, διάρροια ή φούσκωμα) μπορεί να αντανακλούν αυξημένη εντερική δραστηριότητα που αξίζει μεγαλύτερης προσοχής.

Τι είναι οι ήχοι υπερδραστήριου εντέρου;

Οι ήχοι του εντέρου είναι οι ήχοι γουργουρίσματος, που παράγονται καθώς αέρια, υγρά και τροφή κινούνται μέσω των εντέρων. Ο ιατρικός όρος είναι βορβορυγμός.

Οι ήχοι «υπερδραστήριου» εντέρου σημαίνουν απλώς, ότι τα έντερα κινούνται πιο ενεργά από το συνηθισμένο. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από γεύμα, κατά τη διάρκεια της πείνας, με διάρροια ή όταν το έντερο είναι ερεθισμένο.

Συνήθεις αιτίες δυνατών ήχων του εντέρου

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ήχοι του υπερδραστήριου εντέρου είναι προσωρινοί. Ένα γεύμα, αέρας που ενδεχομένως να έχει καταποθεί με το μάσημα ή η φυσιολογική πέψη μπορούν να κάνουν το έντερο πιο θορυβώδες για λίγο.

Άλλες συχνές αιτίες:

Διάρροια, η οποία επιταχύνει την κίνηση μέσω των εντέρων

Ιογενής ή βακτηριακή γαστρεντερίτιδα

Δυσανεξία σε τρόφιμα, όπως δυσανεξία στην λακτόζη ή τη φρουκτόζη

Υψηλή πρόσληψη τροφών που παράγουν αέρια

Τεχνητά γλυκαντικά όπως η σορβιτόλη

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Στρες ή άγχος, που μπορεί να επηρεάσει την κίνηση του εντέρου

Εάν οι ήχοι εμφανίζονται και εξαφανίζονται χωρίς άλλα συμπτώματα, συνήθως δεν είναι ανησυχητικοί.

Πότε οι ήχοι του εντέρου μπορεί να σηματοδοτούν μια πεπτική πάθηση

Οι επίμονοι δυνατοί ήχοι του εντέρου μπορεί μερικές φορές να εμφανίζονται σε καταστάσεις που προκαλούν φλεγμονή ή ερεθισμό του πεπτικού συστήματος.

Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

κοιλιοκάκη

νόσο του Crohn

ελκώδη κολίτιδα

λοιμώξεις του εντέρου

τροφικές αλλεργίες

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι θόρυβοι συνήθως συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, όπως:

διάρροια

κράμπες

φούσκωμα

κόπωση

αίμα στα κόπρανα

ακούσια απώλεια βάρους

Ο καθαυτός ήχος δεν επαρκεί για τη διάγνωση. Οι γιατροί ερμηνεύουν τους ήχους του εντέρου μαζί με άλλα συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό και, όταν χρειάζεται, συγκεκριμένες εξετάσεις.

Πότε οι δυνατοί ήχοι χρήζουν επείγουσας προσοχής

Οι πολύ δυνατοί ή/και υψηλής συχνότητας ήχοι του εντέρου μπορεί μερικές φορές να εμφανίζονται, όταν το έντερο πασχίζει να μετακινήσει το περιεχόμενο πέρα από κάποιο μπλοκάρισμα. Αυτό είναι ασυνήθιστο, αλλά σημαντικό.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν οι εντερικοί ήχοι εμφανίζονται με:

Σοβαρό ή επιδεινούμενο κοιλιακό άλγος

Επαναλαμβανόμενους εμετούς

Πρησμένη ή σκληρή κοιλιά

Αδυναμία κένωσης κοπράνων ή αερίων

Αίμα στα κόπρανα

Πυρετό

Ζάλη ή λιποθυμία

Επίμονη διάρροια με σημάδια αφυδάτωσης

Μια ξαφνική αλλαγή από δυνατούς εντερικούς ήχους σε… σιωπή, ειδικά με έντονο πόνο ή έμετο, μπορεί επίσης να είναι ανησυχητική.

Πώς να ηρεμήσετε την θορυβώδη πέψη

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια, ορισμένες απλές αλλαγές μπορεί να βοηθήσουν:

Τρώτε αργά για να καταπίνετε λιγότερο αέρα

Πίνετε νερό τακτικά

Περιορίστε τα ανθρακούχα ποτά εάν επιδεινώνουν τα αέρια

Παρατηρήστε εάν τα γαλακτοκομικά, το σιτάρι, τα φασόλια, τα κρεμμύδια, τα γλυκαντικά ή τα τηγανητά φαγητά σας προκαλούν συμπτώματα

Αποφύγετε τα πολύ μεγάλα γεύματα

Διαχειριστείτε το άγχος με ρουτίνες αναπνοής, περπατήματος ή χαλάρωσης

Αναζητήστε αξιολόγηση από γαστρεντερολόγο, εάν τα συμπτώματα συνεχίζουν να επιστρέφουν

Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθούν τα προβιοτικά;

Μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) ή πεπτικές αλλαγές που σχετίζονται με αντιβιοτικά, αλλά δεν αποτελούν εγγυημένη λύση. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από την αιτία.

Μπορούν οι δυνατοί εντερικοί ήχοι να σημαίνουν καρκίνο;

Συνήθως όχι. Οι εντερικοί ήχοι από μόνοι τους δεν αποτελούν τυπικό σημάδι καρκίνου. Αλλά θα πρέπει να ελέγχονται νέες εντερικές αλλαγές με αίμα στα κόπρανα, απώλεια βάρους, επίμονο πόνο ή αναιμία.

Είναι χειρότερο αν οι εντερικοί ήχοι σταματήσουν εντελώς;

Μπορεί να είναι. Η απουσία εντερικών ήχων, όταν ακολουθείται από έντονο πόνο, έμετο ή κοιλιακό πρήξιμο μπορεί να υποδηλώνει σοβαρό πρόβλημα και χρήζει επείγουσας φροντίδας.

Συμπέρασμα

Οι αυξημένοι εντερικοί ήχοι είναι συχνά ακίνδυνοι και αντανακλούν την φυσιολογική κίνηση αερίων και υγρών μέσω του εντέρου. Μπορεί να γίνουν πιο δυνατοί μετά το γεύμα, με διάρροια, τροφική δυσανεξία, άγχος ή προσωρινή λοίμωξη.

Το κλειδί είναι το πλήρες μοτίβο συμπτωμάτων. Οι δυνατοί θόρυβοι από μόνοι τους συνήθως δεν είναι επικίνδυνοι, αλλά ο πόνος, ο έμετος, το αίμα, ο πυρετός, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους και η αδυναμία κένωσης κοπράνων ή αερίων θα πρέπει να οδηγήσουν σε ιατρική αξιολόγηση.

