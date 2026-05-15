Δίκη για το ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

Οι δύο αστυνομικοί φέρονται να οδήγησαν την κοπέλα στα αποδυτήρια όπου έγινε η σεξουαλική πράξη, ενώ ο τρίτος κατηγορείται ως συνεργός - Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα

Άγγελος Βουράκης

  • Οι τρεις αστυνομικοί απολογήθηκαν για σεξουαλική επαφή με τη 19χρονη στο ΑΤ Ομονοίας, υποστηρίζοντας ότι ήταν με τη συναίνεσή της και αρνούμενοι τον βιασμό.
  • Οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν ότι η συμπεριφορά τους ήταν λάθος και ασυμβίβαστη με το επάγγελμά τους, αλλά ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρξε πίεση ή αντίσταση από τη νεαρή γυναίκα.
  • Ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ δήλωσε ότι δεν γνώριζε τα γεγονότα και επέκρινε την ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων και την κακή συμπεριφορά των συναδέλφων του.
  • Η πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε το ζήτημα της κατάχρησης εξουσίας και της ακατάλληλης συμπεριφοράς εν ώρα υπηρεσίας σε προστατευμένο χώρο, ενώ η δίκη συνεχίζεται με την πρόταση του εισαγγελέα.
Με την παραδοχή ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, αλλά με την επιμονή πως όλα έγιναν με τη συναίνεση της 19χρονης, απολογήθηκαν οι τρεις αστυνομικοί που δικάζονται για την υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το 2022. Οι κατηγορούμενοι χαρακτήρισαν «λάθος» τη συμπεριφορά τους και αναγνώρισαν ότι όσα συνέβησαν δεν συνάδουν με την ιδιότητά τους ως αστυνομικών, αρνήθηκαν όμως κατηγορηματικά τον βιασμό που τους αποδίδεται.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο ένστολοι φέρονται να οδήγησαν την 19χρονη στα αποδυτήρια του ΑΤ Ομονοίας, όπου τη βίασαν, ενώ οι πράξεις καταγράφηκαν και σε βίντεο. Ο τρίτος κατηγορούμενος, επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, δικάζεται ως συνεργός.

Ο πρώτος κατηγορούμενος περιέγραψε στο δικαστήριο ότι η 19χρονη προσέγγισε την ομάδα ΔΙΑΣ στο Θησείο για να ρωτήσει σχετικά με την εργασία της και να κάνει καταγγελία, ενώ –όπως είπε– στη συνέχεια αντάλλαξαν τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας μέσω instagram.

Κατά την απολογία του υποστήριξε πως αργότερα η κοπέλα βρέθηκε στο ΑΤ Ομονοίας και άλλαξε γνώμη για την καταγγελία που ήθελε να υποβάλει. «Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι αστυνομικοί επέτρεψαν να εξελιχθεί μια τέτοια κατάσταση μέσα σε αστυνομικό τμήμα και ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Πρόεδρος: Και εσείς δεν της είπατε ότι δεν είστε διαθέσιμος; Είχατε σχέση, μας είπατε…

Κατηγορούμενος: Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση.

Πρόεδρος: Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο;

Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραφε τις σεξουαλικές πράξεις με κάμερα που βρισκόταν στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Πρόεδρος: «Γιατί δεν την βγάλατε έξω από το ΑΤ όταν σας είπε ότι δεν θέλει να προχωρήσει στην καταγγελία;»

Κατηγορούμενος: «Δεν μας πήγε το μυαλό. Λανθασμένα την πήγαμε στο δωμάτιο των αποδυτηρίων».

Ο ίδιος υποστήριξε πως η 19χρονη δεν έδειξε ποτέ ότι δεν συναινούσε. «Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα είχα προχωρήσει», είπε, ενώ αναφερόμενος στο βίντεο ισχυρίστηκε ότι η καταγραφή έγινε κατά λάθος.

Πρόεδρος: Εκείνη λέει ότι τη βιάσατε και αυτό είναι έγκλημα…

Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος που έγινε εν ώρα υπηρεσίας, αλλά δεν έδειξε ότι δεν ήθελε. Η κάμερα κατέγραψε, αλλά όχι εσκεμμένα.

Από την πλευρά του, ο τρίτος κατηγορούμενος, που ήταν επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, δήλωσε πως δεν γνώριζε τι συνέβη ανάμεσα στους συναδέλφους του και την 19χρονη μέσα στα αποδυτήρια.

«Είναι κάτι το οποίο καταδικάσαμε όλοι μας από την πρώτη στιγμή. Εγώ ούτε instagram αντάλλαξα ούτε άλλα στοιχεία με την 19χρονη ούτε ήθελα επικοινωνία», ανέφερε, τονίζοντας ότι είχε «τυφλή εμπιστοσύνη» στους δύο συγκατηγορούμενούς του.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τους έχετε “μαζέψει”; Να ανταλλάσσουν instagram, να δίνουν πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους;

Κατηγορούμενος: Συμφωνώ απόλυτα… Δεν περίμενα να το κάνουν αυτό. Ήξεραν ότι αν είχα καταλάβει κάτι θα τους συνελάμβανα και τους τρεις.

Σε άλλη αποστροφή της διαδικασίας, η πρόεδρος έθεσε ευθέως το ζήτημα κατάχρησης εξουσίας μέσα σε έναν χώρο που ήταν προστατευμένος για τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Πρόεδρος: Μήπως έκαναν κατάχρηση εξουσίας σε χώρο προστατευμένο γι’ αυτούς;

Κατηγορούμενος: Δεντο πιστεύω αυτό… Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί μέσα.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα.

