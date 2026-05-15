Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μία ένσταση ηλεκτρονικά μέσω gov.gr από 16 έως 18 Μαΐου 2026, παρέχοντας τεκμηρίωση για τον λόγο της ένστασης.
  • Η διαδικασία ένστασης είναι αυστηρή, χωρίς δυνατότητα δεύτερης υποβολής, και δεν εξετάζονται ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ, στον ιστότοπό της, www.dypa.gov.gr.

Στους πίνακες αυτούς, οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία, όπως τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και, φυσικά, την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής. Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο αιτών θεωρείται ότι δεν έχει επιλεγεί.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Ξεκινούν αύριο οι ενστάσεις

Αφού αναρτήθηκε το προσωρινό μητρώο, θα ξεκινήσει ο κύκλος των ενστάσεων. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι δικαιούχοι πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα τον λόγο της ένστασης (π.χ. λανθασμένη μοριοδότηση ή εσφαλμένος αποκλεισμός) και να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Αυτό ισχύει ακόμη και για στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το σύστημα, όπως τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία χωρίς δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας για υποβολή ένστασης. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

