Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

O Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα που είχε στο Survivor στον Άγιο Δομίνικο, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι.

Ο Σταύρος Φλώρος, μετά τη νίκη του σε ένα από τα αγωνίσματα του παιχνιδιού, είχε προκαλέσει συγκίνηση φωνάζοντας το όνομα «Τηλέμαχος» αντί να πανηγυρίσει με συνθήματα. Η κίνησή του ήταν αφιερωμένη στον 15χρονο Τηλέμαχο Τσιμιρίκα από τη Μεσορόπη Καβάλας, ο οποίος το 2012 έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει τα μικρότερα αδέλφια του από φωτιά στο σπίτι τους.

Ο νεαρός είχε μπει ξανά στο φλεγόμενο σπίτι για να τα βοηθήσει, όμως εγκλωβίστηκε όταν κατέρρευσε μέρος της οροφής. Η τραγωδία, που κόστισε τη ζωή σε τρία παιδιά της οικογένειας, σημάδεψε βαθιά την τοπική κοινωνία αλλά και τον ίδιο τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος ήταν τότε μόλις 8 ετών.