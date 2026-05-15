Εξαργυρώθηκε δίκτυο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβαν αυτοκίνητα και διακινούσαν ναρκωτικά

Συνελήφθησαν 18 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και υπαρχηγοί των οργανώσεων, ενώ αναζητούνταν ακόμη τρία μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Εξαρθρώθηκαν δύο αλληλένδετες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων στην Αττική και διακίνηση ναρκωτικών στη Βοιωτία, με 18 συλλήψεις και τρεις αναζητούμενους.
  • Δύο αρχηγικά μέλη διοικούσαν την οργάνωση από φυλακές, μεταφέροντας εντολές σε υπαρχηγούς για την εκτέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων.
  • Η πρώτη οργάνωση έκλεβε οχήματα χρησιμοποιώντας μισθωμένα αυτοκίνητα και εξειδικευμένους κλειθροποιούς, ενώ η δεύτερη διακινούσε ναρκωτικά με αυστηρή οργάνωση και έλεγχο των συναλλαγών από τον αρχηγό.
  • Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, όπλα, εκρηκτικός μηχανισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και 11 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για εγκληματικές ενέργειες.
  • Έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών και εκβίασης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.
Δίκτυο δύο εγκληματικών οργανώσεων με αλληλένδετη δράση στις κλοπές οχημάτων και τη διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βοιωτία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα ηλικίας από 18 έως 40 ετών, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και υπαρχηγοί των οργανώσεων, ενώ ακόμη τρία μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, δύο από τα αρχηγικά μέλη φέρονται να διοικούσαν την εγκληματική οργάνωση μέσα από κατάστημα κράτησης της χώρας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 75.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, τελωνειακού κώδικα και εξαρτησιογόνων ουσιών, παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, μαστροπεία, απείθεια και εκβίαση.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ, σημειώνεται ότι τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ πολλοί εξ' αυτών διατηρούσαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους.

Την πρώτη εγκληματική οργάνωση, διεύθυναν 2 έγκλειστοι σε φυλακές, υποβοηθούμενοι από 2 υπαρχηγούς, στους οποίους μετέφεραν τις εντολές που αφορούσαν την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Η οργάνωση αυτή δραστηριοποιούνταν κυρίως στις κλοπές οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν μισθωμένα αυτοκίνητα για να προσεγγίζουν τους στόχους τους, ενώ τα κλεμμένα οχήματα αποκρύπτονταν σε σπίτια που παραχωρούσαν συνεργοί τους. Η οργάνωση είχε στρατολογήσει ακόμη και επαγγελματία κλειθροποιό, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις για την κατασκευή κλειδιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, σε μία περίπτωση τα μέλη της συμμορίας επέστρεψαν κλεμμένο όχημα στον ιδιοκτήτη του, αφού προηγουμένως του απέσπασαν χρηματικό ποσό.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Βοιωτίας, με αρχηγικό ρόλο 31χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συμμετείχε παράλληλα και στην ομάδα κλοπών οχημάτων. Ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της.

Στο εσωτερικό οικίας στην περιοχή της Θήβας, όπου αποθηκεύονταν οι ναρκωτικές ουσίες, ο αρχηγός συσκεύαζε τα προς πώληση «πακέτα» τα οποία διοχέτευε στους βοηθούς - διακινητές που ήταν επιφορτισμένοι με την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και τις συναντήσεις με τους πελάτες, τις οποίες επίσης κανόνιζε ο αρχηγός, με τόπο συνάντησης συνήθως την ανωτέρω οικία.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ναρκωτικών ουσιών, η οικία φυλασσόταν από μέλη της οργάνωσης καθ' όλο το 24ωρο.

Οι βοηθοί - διακινητές ακολουθούσαν κατά γράμμα τις εντολές του αρχηγού και δεν πραγματοποιούσαν συναλλαγή, εάν γι' αυτή δεν ήταν προηγουμένως ενήμερος αυτός.

Επιπλέον, εκείνος ήταν που όριζε τόσο την τιμή πώλησης των συσκευασμένων ναρκωτικών, όσο και τον τρόπο πληρωμής, επιλέγοντας αυτή να πραγματοποιείται μέσω εμβασμάτων στο διατραπεζικό σύστημα IRIS, σε τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και η οποία είχε ρόλο ταμία.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, περισσότερα από 20 κιλά κάνναβης, πάνω από ένα κιλό κατεργασμένης κάνναβης, 805 γραμμάρια κοκαΐνης, πυροβόλο όπλο, φυσίγγια, κινητά τηλέφωνα, συσκευή αντιγραφής κλειδιών, τέιζερ, μαχαίρια σιδερογροθιές και 11 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την εγκληματική δραστηριότητα των οργανώσεων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κελιά φυλακών όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα των οργανώσεων.

Επιπλέον, εντοπίστηκε φορτηγό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 3-2-2026 από την περιοχή της Ηλιούπολης, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Από την έως τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και εκβίασης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων 'Αλιμος, Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

