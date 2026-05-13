Συνελήφθη 40χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Snapshot Συνελήφθη 40χρονος στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατασχέθηκαν 319 γραμμάρια κοκαΐνης, 101 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και εξοπλισμός συσκευασίας.

Η σύλληψη έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων από την αστυνομία.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 40χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν την Τρίτη 12 Μάιου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από διασταυρώσεις στοιχείων διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 40χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 319 γραμμαρίων, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 101 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, ηλεκτρονική συσκευή σφράγισης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, τρία κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 260 ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης