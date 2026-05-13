Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)

Η υπόθεση αποτελεί μέρος των επιχειρήσεων της Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου κατά της διάδοσης ναρκωτικών.

Συνελήφθη στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 39χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα πεδίου και αξιολόγηση συλλεχθέντων στοιχείων απογευματινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

Κοκαΐνη βάρους -235,2- γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε -21- φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό

Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους -880- γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε -12- φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό

Ροζ κοκαΐνη βάρους -7,4- γραμμαρίων, σε -2- φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό

ΜDMA βάρους -0,9- γραμμαρίων

-6.250- ευρώ

-2- κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.