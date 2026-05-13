Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου

Δημήτρης Δρίζος

Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη στη Μύκονο 39χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με κακουργηματική δικογραφία.
  • Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, ροζ κοκαΐνη, MDMA, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.
  • Η έρευνα έγινε σε αυτοκίνητο και κατοικία με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.
  • Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για περαιτέρω διαδικασίες.
  • Η υπόθεση αποτελεί μέρος των επιχειρήσεων της Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου κατά της διάδοσης ναρκωτικών.
Snapshot powered by AI

Συνελήφθη στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, 39χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα πεδίου και αξιολόγηση συλλεχθέντων στοιχείων απογευματινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθως έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Κοκαΐνη βάρους -235,2- γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε -21- φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό
  • Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους -880- γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε -12- φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό
  • Ροζ κοκαΐνη βάρους -7,4- γραμμαρίων, σε -2- φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό
  • ΜDMA βάρους -0,9- γραμμαρίων
  • -6.250- ευρώ
  • -2- κινητά τηλέφωνα
  • Ζυγαριά ακριβείας

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα νέα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου διεκδικούν τα Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» - Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών.- Το μόνο που με παρακινεί είναι να μην αποκτησει πυρηνικά το Ιράν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

09:42WHAT THE FACT

Τα αέρια που αναδύονται από τη Γη μιλούν καθαρά: Η μοίρα της Αφρικής πρόκειται να αλλάξει

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Used Car Expo 2026: Η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έρχεται στο ΟΑΚΑ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρίζει η «καρέκλα» του πρωθυπουργού – Συνάντηση Στάρμερ με τον βασικό αντίπαλο του για την ηγεσία

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

09:26LIFESTYLE

«Σταματήστε τη γενοκτονία»: Συνθήματα κατά του Ισραήλ στον ημιτελικό της Eurovision - Συνελήφθη διαδηλωτής - Δείτε βίντεο

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

09:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η φάρσα με τον ρωμαϊκό αμφορέα που «έκοψε τα πόδια» του Στέφανου Τσιτσιπά

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσός Θόλος: Θα κοστεί άνω του 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιταλία η Kέιτ Μίντλετον: Το πρώτο μεγάλο ταξίδι μετά τη μάχη της με τον καρκίνο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα στα Γρεβενά κάνει λασπόλουτρο και γίνεται viral - Η εξήγηση πίσω από τη συμπεριφορά της

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα στα Γρεβενά κάνει λασπόλουτρο και γίνεται viral - Η εξήγηση πίσω από τη συμπεριφορά της

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ