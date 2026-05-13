Ιωάννινα: Εξαρθρώθηκε πολυμελής σπείρα που δραστηριοποιείτο στις τηλεφωνικές απάτες

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 4 μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης - Διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, με 5 συλλήψεις και 4 μέλη του αρχηγικού πυρήνα μεταξύ αυτών.
  • Η οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις απάτης, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
  • Η δράση της οργάνωσης χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 και είχε δομή με δύο ομάδες: το τηλεφωνικό κέντρο και τους «εισπράκτορες».
  • Οι απατεώνες προσέγγιζαν κυρίως ηλικιωμένους, προσποιούμενοι διάφορους δημόσιους υπαλλήλους, και ζητούσαν χρήματα και τιμαλφή με διάφορα προσχήματα.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιπλέον μελών και πιθανής εμπλοκής σε άλλες υποθέσεις.
Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λεία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της.

Ειδικότερα, πρόκειται για 2 άνδρες και μια γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης και ακόμα ένα ακόμη άτομο, που είχε τον ρόλο «εισπράκτορα», σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και απάτες με υπολογιστή, τελεσμένες και σε απόπειρα και νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν ακόμα 9 μέλη της σπείρας. Η δράση της οργάνωσης επιβεβαιώνεται ότι χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο η δομή και ο τρόπος δράσης της, καταδεικνύει πως η διάρκειά της είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ως προς τη δομή της, η οργάνωση είχε δύο ομάδες και συγκεκριμένα, εκείνη που αποτελούσε το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο», το οποίο απαρτιζόταν από τα αρχηγικά μέλη της, και στην 2η, που την αποτελούσαν οι «εισπράκτορες».

Πιο αναλυτικά, το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο» είχε την έδρα του σε περιοχή της Κορινθίας, από όπου τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν καθημερινά αναρίθμητες τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την επικράτεια, στοχεύοντας κατά βάση σε ηλικιωμένους, τους οποίους εντόπιζαν από τηλεφωνικούς καταλόγους στο διαδίκτυο. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΕΔΔΗΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι, προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους για τον προσδιορισμό της περιουσίας τους και του αναλογούντος επιδόματος ή προστίμου ή για την ασφάλισή τους.

Τα μέλη της δεύτερης ομάδας, πάντα σε ετοιμότητα και διάσπαρτα σε προκαθορισμένα κάθε φορά σημεία δράσης ανά την επικράτεια, καθοδηγούμενα από τα μέλη της πρώτης ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των ατόμων που είχαν εξαπατηθεί ή σε άλλο υποδεικνυόμενο σημείο, προκειμένου να παραλαμβάνουν τη «λεία».

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές, ώστε να είναι δυσχερής η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας τους, ενώ τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων στα υποψήφια θύματά τους, ήταν καταχωρημένα σε «αχυράνθρωπους».

Ακόμα, οι «εισπράκτορες», για να αποφεύγουν τυχόν ταυτοποίησή τους, χρησιμοποιούσαν κατά τις μετακινήσεις τους είτε μισθωμένα οχήματα ή δικά τους, τα οποία όμως οδηγούσαν συνεργοί τους, που βρίσκονταν σε ικανή απόσταση από το σημείο παραλαβής της «λείας», για να εξασφαλίζεται η μη εμπλοκή τους.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας διακριβώθηκε η εμπλοκή της οργάνωσης σε συνολικά 77 απάτες και τουλάχιστον 19 απόπειρες, ο αριθμός των οποίων όμως, εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αφού πολλές από τις απόπειρες δεν καταγγέλλονται.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, για την ανακάλυψη της ταυτότητας και άλλων μελών της οργάνωσης και τυχόν εμπλοκής της σε ανάλογες περιπτώσεις, συνεχίζεται.

