Ρόδος: Επιτέθηκε με ύποπτο υγρό στην πρώην σύντροφό του– Δίωξη σε βάρος 50χρονου

Ο 50χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη γαι ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Στη Ρόδο, ένας 50χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της 58χρονης πρώην συντρόφου του.
  • Η επίθεση συνέβη στις 10 Μαΐου 2026, όταν ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε την οικία της με πρόσχημα την παραλαβή προσωπικών αντικειμένων.
  • Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 50χρονος φέρεται να εκτόξευσε ύποπτο υγρό, με ένδειξη «υδροχλωρικό οξύ», στο πρόσωπο της γυναίκας, χωρίς όμως να διαπιστωθεί έγκαυμα.
  • Ο δράστης συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα παράνομης βίας, ενώ εξετάζεται η πραγματική σύσταση του υγρού.
  • Ο κατηγορούμενος απέστειλε μήνυμα στο θύμα με αίτημα να αποσύρει τη μήνυση, γεγονός που προστίθεται στις έρευνες των Αρχών.
Μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις Αρχές στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, 58χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές περιστατικό σε βάρος της από τον πρώην σύντροφο της το οποίο έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2026, όταν ο κατηγορούμενος προσήλθε στην οικία της γυναίκας με πρόσχημα την παραλαβή προσωπικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 58χρονης, η επίσκεψη εξελίχθηκε σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Οι πρώην σύντροφοι ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση η οποία κλιμακώθηκε σε σωματική βία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε την 58χρονη στο πρόσωπο, να την έριξε κάτω και να της τράβηξε τα μαλλιά.

Το στοιχείο που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση είναι η παρουσία ενός μπουκαλιού που έφερε ο κατηγορούμενος μαζί του. Στο δοχείο αναγραφόταν η ένδειξη «υδροχλωρικό οξύ» και το περιεχόμενό του, κατά την καταγγελία της παθούσας, εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, η πραγματική σύσταση του υγρού δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, γεγονός που ενισχύεται και από την απουσία οποιουδήποτε εγκαύματος στο πρόσωπο ή το σώμα της γυναίκας.

Ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.

Του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα παράνομης βίας καθώς είχε αποστείλει και μήνυμα στο θύμα να αποσύρει την μήνυση για το κακούργημα ενώ θα διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν πράγματι ήταν καυστικό το υγρό.

