Ρόδος: Επιτέθηκε με ύποπτο υγρό στην πρώην σύντροφό του– Δίωξη σε βάρος 50χρονου

Μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις Αρχές στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, 58χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές περιστατικό σε βάρος της από τον πρώην σύντροφο της το οποίο έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου 2026, όταν ο κατηγορούμενος προσήλθε στην οικία της γυναίκας με πρόσχημα την παραλαβή προσωπικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 58χρονης, η επίσκεψη εξελίχθηκε σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Οι πρώην σύντροφοι ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση η οποία κλιμακώθηκε σε σωματική βία. Ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε την 58χρονη στο πρόσωπο, να την έριξε κάτω και να της τράβηξε τα μαλλιά.

Το στοιχείο που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση είναι η παρουσία ενός μπουκαλιού που έφερε ο κατηγορούμενος μαζί του. Στο δοχείο αναγραφόταν η ένδειξη «υδροχλωρικό οξύ» και το περιεχόμενό του, κατά την καταγγελία της παθούσας, εκτοξεύτηκε στο πρόσωπό της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, η πραγματική σύσταση του υγρού δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, γεγονός που ενισχύεται και από την απουσία οποιουδήποτε εγκαύματος στο πρόσωπο ή το σώμα της γυναίκας.

Ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.

Του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα παράνομης βίας καθώς είχε αποστείλει και μήνυμα στο θύμα να αποσύρει την μήνυση για το κακούργημα ενώ θα διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν πράγματι ήταν καυστικό το υγρό.

