Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγωδία σημειώθηκε Ραχούλα Λάρισας το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαϊου, καθώς ένας 58χρονος άνδρας έχασε την ζωή του σε χωράφι.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά, καθώς ο 58χρονος είχε εκπνεύσει.

Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.