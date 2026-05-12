Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Νεκρός 58χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ο άτυχος άνδρας έκανε αγροτικές εργασίες στο χωράφι του με το τρακτέρ
Τραγωδία σημειώθηκε Ραχούλα Λάρισας το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαϊου, καθώς ένας 58χρονος άνδρας έχασε την ζωή του σε χωράφι.
Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες.
Στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά, καθώς ο 58χρονος είχε εκπνεύσει.
Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
