Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε ηλικιωμένο αγρότη

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος άνδρας το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στην Εύβοια.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το συμβάν σημειώθηκε στο χωριό Μηλιές στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του στην περιοχή όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο αυτό ανατράπηκε και τον πλάκωσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που επιχείρησε για απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.