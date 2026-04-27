Τραγωδία στην Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε ηλικιωμένο αγρότη
Ο άτυχος άνδρας έχασε την ζωή του όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος άνδρας το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στην Εύβοια.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το συμβάν σημειώθηκε στο χωριό Μηλιές στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.
Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του στην περιοχή όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο αυτό ανατράπηκε και τον πλάκωσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που επιχείρησε για απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
