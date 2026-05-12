Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος - Ένας εκ των ιδρυτών της Toi&Moi

Ένας εκ των ιδρυτών της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον επιχειρηματικό κόσμο.



Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στo Instagram.



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.



Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.



Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi.