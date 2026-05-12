Συνελήφθη ο κρατούμενος που απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα

Συνελήφθη ο άνδρας, αιγυπτιακής καταγωγής που κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να εξαφανιστεί πριν συλληφθεί εκ νέου τη Δευτέρα το βράδυ (11.04.2026) από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα μετά από έλεγχο, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατάφερε να ξεφύγει από την επίβλεψη των αστυνομικών και να τρέξει προς την έξοδο του τμήματος, αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Η απουσία του έγινε άμεσα αντιληπτή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ανθρωποκυνηγητό από τις αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες, μέχρι αυτή την ώρα ο δραπέτης παρέμενε άφαντος.