«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα τον υποδυθεί

Ο Daniel Criag σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 60 χρόνων του James Bond στις 23 Νοεμβρίου 2022 στο Λονδίνο της Αγγλίας.

«Το όνομα είναι Bond, James Bond». Αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα τον υποδυθεί;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολεί τους θαυμαστές του αγαπημένου ήρωα — και η αναμονή για μια απάντηση φτάνει στο τέλος της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Amazon MGM Studios, επιτέλους ξεκίνησαν οι οντισιόν για την επόμενη ταινία του επιτυχημένου franchise.

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών εξέδωσε μια σύντομη δήλωση την Πέμπτη δίνοντας μια μικρή «γεύση» για τις πρώτες λεπτομέρειες της νέας ταινίας, ενώ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η αναζήτηση για τον νέο πρωταγωνιστή — ή και πρωταγωνίστρια.

«Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οντισιόν μόλις ξεκίνησαν!», αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίζοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα γίνουν γνωστές μέχρι να ολοκληρωθούν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους φαν του πράκτορα 007 όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε την ανακοίνωση της Amazon MGM Studios:

Statement from Amazon MGM Studios:

“The search for the next James Bond is underway. While we don’t plan to comment on specific details during the casting process, we’re excited to share more news with 007 fans as soon as the time is right.” pic.twitter.com/2RLm8fITWQ — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) May 14, 2026

Ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος James Bond;

Εδώ και χρόνια, γίνονται εικασίες σχετικά με το ποιος θα φορέσει το σμόκιν του πιο διάσημου κατάσκοπου του Χόλιγουντ.

Ονόματα όπως οι κορυφαίοι ηθοποιοί Idris Elba, Henry Cavill και Cillian Murphy είναι ανάμεσα σε εκείνα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ, του οποίου η τελευταία εμφάνιση στον ρόλο ήταν στην ταινία «No Time to Die», η οποία κυκλοφόρησε το 2021.

Άλλοι υποψήφιοι για τον πολυαγαπημένο κατάσκοπο είναι οι Βρετανοί ηθοποιοί Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson και Harris Dickinson, καθώς και ο Αυστραλός σταρ Jacob Elordi.

Πέρυσι ανακοινώθηκε ότι η Amazon αποκτά τον δημιουργικό έλεγχο του James Bond franchise, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την οικογένεια Broccoli και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ταινιών 007 υπό την καθοδήγηση της MGM Studios.

Ο πρώτος που υποδύθηκε τον πράκτορα 007 ήταν ο Sean Connery στην ταινία «Dr. No» το 1962, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε έξι ακόμη ταινίες. Άλλοι που έχουν υποδυθεί τον διάσημο κατάσκοπο είναι οι George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan και, πιο πρόσφατα, ο Daniel Craig, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012) και «Spectre» (2015).

Και ενώ η νέα ταινία μπορεί να μην έχει ακόμη ούτε τίτλο ούτε πρωταγωνιστή, ορισμένες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, μεταξύ των οποίων ότι θα σκηνοθετηθεί από τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντενί Βιλνέβ.