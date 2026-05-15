«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα τον υποδυθεί

«Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οντισιόν μόλις ξεκίνησαν!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Amazon MGM Studios

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα τον υποδυθεί

Ο Daniel Criag σε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 60 χρόνων του James Bond στις 23 Νοεμβρίου 2022 στο Λονδίνο της Αγγλίας.

Getty Images
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Το όνομα είναι Bond, James Bond». Αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα τον υποδυθεί;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολεί τους θαυμαστές του αγαπημένου ήρωα — και η αναμονή για μια απάντηση φτάνει στο τέλος της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Amazon MGM Studios, επιτέλους ξεκίνησαν οι οντισιόν για την επόμενη ταινία του επιτυχημένου franchise.

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών εξέδωσε μια σύντομη δήλωση την Πέμπτη δίνοντας μια μικρή «γεύση» για τις πρώτες λεπτομέρειες της νέας ταινίας, ενώ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η αναζήτηση για τον νέο πρωταγωνιστή — ή και πρωταγωνίστρια.

«Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι οντισιόν μόλις ξεκίνησαν!», αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίζοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα γίνουν γνωστές μέχρι να ολοκληρωθούν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους φαν του πράκτορα 007 όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε την ανακοίνωση της Amazon MGM Studios:

Ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος James Bond;

Εδώ και χρόνια, γίνονται εικασίες σχετικά με το ποιος θα φορέσει το σμόκιν του πιο διάσημου κατάσκοπου του Χόλιγουντ.

Ονόματα όπως οι κορυφαίοι ηθοποιοί Idris Elba, Henry Cavill και Cillian Murphy είναι ανάμεσα σε εκείνα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ, του οποίου η τελευταία εμφάνιση στον ρόλο ήταν στην ταινία «No Time to Die», η οποία κυκλοφόρησε το 2021.

James Bond

Από αριστερά προς δεξιά: Idris Elba, Henry Cavill και Cillian Murphy

Άλλοι υποψήφιοι για τον πολυαγαπημένο κατάσκοπο είναι οι Βρετανοί ηθοποιοί Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson και Harris Dickinson, καθώς και ο Αυστραλός σταρ Jacob Elordi.

Πέρυσι ανακοινώθηκε ότι η Amazon αποκτά τον δημιουργικό έλεγχο του James Bond franchise, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την οικογένεια Broccoli και ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ταινιών 007 υπό την καθοδήγηση της MGM Studios.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «No Time To Die»:

Ο πρώτος που υποδύθηκε τον πράκτορα 007 ήταν ο Sean Connery στην ταινία «Dr. No» το 1962, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε έξι ακόμη ταινίες. Άλλοι που έχουν υποδυθεί τον διάσημο κατάσκοπο είναι οι George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan και, πιο πρόσφατα, ο Daniel Craig, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Casino Royale» (2006), «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012) και «Spectre» (2015).

Και ενώ η νέα ταινία μπορεί να μην έχει ακόμη ούτε τίτλο ούτε πρωταγωνιστή, ορισμένες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, μεταξύ των οποίων ότι θα σκηνοθετηθεί από τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντενί Βιλνέβ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

18:19LIFESTYLE

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον αγαπημένο πράκτορα 007

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν αυτοκίνητα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βοιωτία

18:01ANNOUNCEMENTS

46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

17:59ANNOUNCEMENTS

Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα

17:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:49ANNOUNCEMENTS

Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 4 πυροβολισμούς σε μπαρ στις Τζιτζιφιές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ: Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί τρίτη τετραετία» και τα μηνύματα στους πολίτες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις και Ζωή: Νέο επεισόδιο με βαρείς χαρακτηρισμούς - «Είσαι αισχρή» - «Βδέλυγμα είστε!»

17:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκεια: Σήμερα η τελευταία ημέρα μαθημάτων - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ