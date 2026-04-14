Νέα διάσταση απόψεων ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ για τις εκλογές στην Ουγγαρία

Η αλλαγή στην ηγεσία της ΝΕΑΡ φαίνεται να απομακρύνει όλο και περισσότερο το κόμμα από την προσπάθεια πολιτικής επαναπροσέγγισης με τον ΣΥΡΙΖΑ που είχε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Σωκράτης Φάμελλος. Η αριστερή στροφή που ακολουθεί η ΝΕΑΡ φαίνεται να έχει πλέον και πολιτική αντανάκλαση η οποία στην πορεία προς τις εκλογές θα γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.



Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και της νίκης του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του κόμματος του Όρμπαν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία τόνιζε: «Όρμπαν τέλος! Δεν θα λείψει σε κανένα δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου», ενώ μάλιστα έκανε λόγο για «μια καλύτερη μέρα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη».



Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως κινήθηκε η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ, η οποία μάλιστα ήταν ιδιαίτερα εκτενής, και στην οποία τονίζεται ότι «Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί» και ότι «η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά προοδευτική στροφή».



«Ο νέος πολιτικός συσχετισμός παραμένει σαφώς δεξιός, ενώ οι κυρίαρχες πολιτικές κατευθύνσεις στην οικονομία, το μεταναστευτικό και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν φαίνεται να μεταβάλλονται ουσιαστικά. Η ακροδεξιά και η συντηρητική ηγεμονία εξακολουθούν να καθορίζουν το πολιτικό τοπίο. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο νικητής των εκλογών προέρχεται από το κόμμα Fidesz και η πρώην σύζυγός του υπήρξε υπουργός στην κυβέρνηση του Όρμπαν, ενώ το ουγγρικό κοινοβούλιο απαρτίζεται αποκλειστικά από δεξιά και ακροδεξιά κόμματα», τονίζει η ΝΕΑΡ.



«Το ζητούμενο, όμως, παραμένει η ύπαρξη μιας αριστερής και προοδευτικής εναλλακτικής», σχολιάζει η ΝΕΑΡ και τονίζει χωρίς αυτήν, «η πολιτική αλλαγή κινδυνεύει να περιορίζεται σε αναδιατάξεις εντός του ίδιου συντηρητικού πλαισίου, χωρίς ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία».



Συγχαρητήρια στον Μαγιάρ και από τον Χάρη Δούκα



Θετικά διακείμενος προς τον νέο ηγέτη της Ουγγαρίας φαίνεται να είναι και ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο οποίος πολύ σύντομα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος προχώρησε σε ανάρτηση, από τη Βοστώνη όπου βρίσκεται, παρακολουθώντας πρόγραμμα του Harvard για δημάρχους μεγάλων πόλεων.



Ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του σχολίασε μάλιστα ότι η νίκη του Μαγιάρ «υπενθυμίζει ότι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι να δίνουν πειστικές πολιτικές απαντήσεις και να εκφράζουν ουσιαστικά τα κοινωνικά αιτήματα των πολιτών».



Σημειώνεται πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε κάποια επίσημη δήλωση για το θέμα.