Πέρκα: Ο κ. Μητσοτάκης μπέρδεψε το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου

Snapshot Η Πέτη Πέρκα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση του περιστατικού υγείας του υφυπουργού Μυλωνάκη και για σύγχυση μεταξύ κράτους πρόνοιας και κράτους δικαίου.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση για ανοχή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, παρά τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Υποστήριξε ότι το κράτος δικαίου υπονομεύεται από τη μείωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, την έλλειψη διαφάνειας και τη χειραγώγηση των διαδικασιών ελέγχου στη Βουλή.

Επισήμανε προβλήματα στις εξεταστικές επιτροπές υποθέσεων όπως οι υποκλοπές και τα Τέμπη, με αποκλεισμό μαρτύρων και συγκάλυψη στοιχείων.

Προειδοποίησε για βαριά ευθύνη της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στην ενδεχόμενη παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπέλυσε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα κατά την ομιλία της στη Βουλή, στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Η κ. Πέρκα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «χυδαιότητα» και «εργαλειοποίηση» του περιστατικού υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη για να πάρει «χειροκρότημα» από τους βουλευτές του, ενώ ευχήθηκε περαστικά στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ. Όπως σημείωσε, «στόχος του Predator ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη», θέτοντας το ερώτημα εάν αυτό «δεν συνιστά πίεση στην ιδιωτική του ζωή;».

Στη συνέχεια, η κ. Πέρκα, αρχικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση για στάση ανοχής απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Δεν βρίσκουν να πουν κουβέντα για το κράτος απαρτχάιντ του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανελέητους βομβαρδισμούς με εκατοντάδες νεκρούς στον Λίβανο», ενώ απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό, ανέφερε:

«Και ο Έλληνας πρωθυπουργός ψελλίζει ότι είναι βαριά η λέξη γενοκτονία. Κύριε Μητσοτάκη, είναι πράγματι πολύ βαριά λέξη, γιατί περιγράφει ένα πολύ βαρύ έγκλημα το οποίο βιώνει ο παλαιστινιακός λαός».

Καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι «αναδείχθηκε ο καλύτερος φίλος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου μέσα στην ΕΕ», ενώ κατήγγειλε πως «αντί να επιβάλει κυρώσεις, ενέτεινε τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο», επισημαίνοντας ότι «μόλις προχθές 680 εκατομμύρια διατέθηκαν για την αγορά ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων».

«Ο κ. Μητσοτάκης μπέρδεψε το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου»

Η ίδια υπογράμμισε ότι «είναι απολύτως επίκαιρη και αναγκαία η συζήτηση για τη νομιμότητα και το κράτος δικαίου», σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια καταγράφεται διαρκής υπονόμευση του Συντάγματος».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έχει μπερδέψει το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου», τονίζοντας ότι «το ότι επιταχύνονται διοικητικές διαδικασίες ή ψηφιοποιούνται υπηρεσίες, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου». «Το κράτος δικαίου κρίνεται από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων», είπε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Η απαξίωση του Συντάγματος σημαίνει ότι το πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεμελιώδεις αρχές και χωρίς θεσμικά αντίβαρα», ενώ «ο νικητής των εκλογών είναι σήμερα ισχυρότερος από ποτέ» και αυτό οδηγεί σε «λιγότερο δίκαιο παντού, λιγότερες δεσμεύσεις για την πολιτική εξουσία και λιγότερους φραγμούς για την οικονομική εξουσία».

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» μέσω της λειτουργίας της Βουλής, αναφέροντας ότι υπάρχει «συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση και χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου».

Ειδικότερα, μίλησε για «εξεταστικές παρωδίες» σε μια σειρά υποθέσεων (Λίστα Πέτσα, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές), όπου:

«απορρίφθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες,

δεν κλήθηκαν αρμόδιοι φορείς,

συγκαλύφθηκαν πράξεις και στοιχεία».

Σημείωσε επίσης ότι «στην εξεταστική για τις υποκλοπές προσήλθε μάρτυρας με σκονάκι ερωταπαντήσεων», ενώ έκανε λόγο για «διάτρητο πόρισμα που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα».

Χαρακτήρισε «κορωνίδα συγκάλυψης» την προανακριτική για τα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι «παρακάμφθηκε η υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση», ενώ αναφέρθηκε και στις «ντροπιαστικές επιστολικές ψήφους» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Πέρκα υποστήριξε ότι «υπάρχουν πράξεις και παραλείψεις που καθιστούν συνυπεύθυνη την ηγεσία της Δικαιοσύνης στη συγκάλυψη της αλήθειας».

Τόνισε ότι «ο ευτελισμός της Δικαιοσύνης στο ανώτατο επίπεδο υπήρξε προφανής», ενώ έκανε λόγο για «καθεστωτική οργάνωση πανστρατιάς για να μην αποδοθούν ευθύνες».

Παράλληλα σημείωσε ότι «η ανώτατη βαθμίδα της Δικαιοσύνης κλείνει φακέλους, ενώ η χαμηλότερη ανοίγει δρόμους για την απόδοση δικαιοσύνης».

Για την υπόθεση των υποκλοπών ανέφερε ότι «δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023 και δεν ξεχρεώθηκε», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη. Υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την ΕΥΠ και τη μη άρση του απορρήτου είναι προσωπική, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπονόμευση της Βουλής, χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών.

Προειδοποίησε δε ότι «θα υπάρξει βαρύτατη ευθύνη εάν μεθοδευτεί η παραγραφή του σκανδάλου».

