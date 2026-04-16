Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου που διέκοψε τον πρωθυπουργό: «Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα»
Ο Πρόεδρος της Βουλής αντιμετώπισε ψύχραιμα τη διακοπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να διακόψει τον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για το κράτος δικαίου, στη Βουλή.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου φώναξε από τη θέση της τη διαφωνία της με όσα έλεγε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν τη λήξη της ομιλίας του, με αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να παρέμβει, επαναφέροντάς την στην τάξη.
«Ηρεμήστε, κυρία πρόεδρε, παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στην αίθουσα, ήρεμα», της είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, αναφερόμενος δεικτικά στο γεγονός πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν βρισκόταν στην αίθουσα με την έναρξη της συνεδρίασης αλλά προσήλθε αρκετά αργότερα.
