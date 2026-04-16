Δείτε live - Στις 11 η συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών για το Κράτος Δικαίου

Σήμερα, Πέμπτη, προγραμματίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με αντικείμενο «την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Η συγκεκριμένη διαδικασία, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και βάσει του άρθρου 143 του Κανονισμού της Βουλής, ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.

Στις 11:00 το πρωί αναμένεται να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσει βασικές κατευθύνσεις των προτάσεων που έχουν καταθέσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι χρόνιες δυσλειτουργίες του κράτους πηγάζουν από ένα σύστημα που αδυνατεί να εκσυγχρονιστεί, διατηρώντας παλαιοκομματικές πρακτικές και πελατειακές σχέσεις.

Όπως εκτιμάται, θα τονίσει πως η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων περνά μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, που περιορίζει την ανθρώπινη παρέμβαση, σε συνδυασμό με ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και συνταγματικών αλλαγών.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει και στην κριτική που ασκεί το τελευταίο διάστημα η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης.

