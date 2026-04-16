Θεσμική φυγή προς τα εμπρός η στρατηγική Μητσοτάκη στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλα χωρίς να εγκλωβίσει τη συζήτηση σε κλίμα τοξικής αντιπαράθεσης

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στη Βουλή

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στη Βουλή σε μια «θεσμική φυγή προς τα μπρός», προωθώντας μεταρρυθμίσεις και ανασυγκρότηση του κράτους.
  • Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει την τοξική πολιτική αντιπαράθεση και να μετατοπίσει τη συζήτηση σε στρατηγικό επίπεδο με έμφαση στις θεσμικές αλλαγές.
  • Κύρια προβλήματα του ελληνικού κράτους αποδίδονται σε δομικές παθογένειες, όπως πελατειακές σχέσεις και αναχρονιστικό διοικητικό μοντέλο.
  • Οι βασικοί πυλώνες της κυβερνητικής στρατηγικής είναι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, και οι προτάσεις για συνταγματικές αλλαγές.
  • Ο πρωθυπουργός θα απαντήσει αναλυτικά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε πρωτοβουλίες πέραν της τρέχουσας πολιτικής κρίσης.
Η σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο της προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτησης που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να αποτελέσει μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού αλλά και ουσίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου δεν περιορίζεται σε μια απλή απάντηση στην αντιπολίτευση, αλλά στοχεύει σε μια ευρύτερη αναδιάταξη της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή τις θεσμικές αλλαγές.

Ο κεντρικός άξονας της ομιλίας του πρωθυπουργού θα κινηθεί γύρω από την έννοια μιας «θεσμικής φυγής προς τα μπρός». Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από την επικαιρότητα και την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, σε ένα πιο στρατηγικό επίπεδο, όπου κυριαρχούν οι μεταρρυθμίσεις και η ανασυγκρότηση του κράτους. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει, όπως εκτιμάται, την παγίδευση σε μια «κλειστή» και τοξική συζήτηση, την οποία θεωρεί ότι επιδιώκει η αντιπολίτευση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, αποδίδοντάς τες σε δομικά χαρακτηριστικά που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Μεταξύ αυτών, αναμένεται να αναφερθεί σε πρακτικές πελατειακών σχέσεων και σε ένα διοικητικό μοντέλο που, όπως θα υποστηρίξει, δεν έχει προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτές τις δυσλειτουργίες εστιάζει σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με στόχο τον περιορισμό της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα. Η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών παρουσιάζεται ως εργαλείο διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, που μπορεί να μειώσει τα περιθώρια αυθαιρεσίας και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με βαθύτερες θεσμικές τομές, οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν μέχρι και σε επίπεδο συνταγματικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει μια πρώτη εικόνα των προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, επιχειρώντας να ανοίξει μια πιο δομημένη συζήτηση για το μέλλον των θεσμών.

Παράλληλα, η σημερινή τοποθέτηση δεν θα στερείται πολιτικής αιχμής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει αναλυτικά στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας να αντικρούσει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παρακολουθήσεις μέχρι την ακρίβεια και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Ωστόσο, το βασικό μήνυμα που θα επιχειρήσει να εκπέμψει είναι ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται σε αμυντική στάση, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν την τρέχουσα συγκυρία.

Συνολικά, η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου για τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική μάχη φαίνεται να συνδυάζει την πολιτική αντιπαράθεση με την προβολή ενός μεταρρυθμιστικού αφηγήματος. Στόχος είναι να αναδειχθεί η εικόνα μιας κυβέρνησης που επιδιώκει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, μετατοπίζοντας το βάρος από τη διαχείριση κρίσεων στη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του κράτους.

