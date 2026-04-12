Ο Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μαγιάρ: Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη!
Ο Πέτερ Μάγιαρ αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των πιο κρίσιμων εκλογών της χρονιάς στην Ευρώπη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νεοκλεγέντα πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ μετά την εντυπωσιακή του νίκη επί του Βίκτορ Όρμπαν.
«Μεγάλη βραδιά για την Ουγγαρία και την Ευρώπη!» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
