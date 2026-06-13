Γαστούνη: 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γαστούνη: 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο
patrisnews
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 57χρονος γεωργός και κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός σε ποιμνιοστάσιο στη Γαστούνη με τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο.
  • Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν αυτοχειρία, αλλά η έρευνα συνεχίζεται χωρίς να αποκλείεται καμία εκδοχή.
  • Τον άνδρα αναζητούσαν οι συγγενείς του λόγω αδυναμίας επικοινωνίας και τον βρήκαν νεκρό, ειδοποιώντας τις Αρχές.
  • Ο 57χρονος είχε κλειστό χαρακτήρα και περιορισμένες κοινωνικές επαφές και ζούσε με τα αδέρφια του.
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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 57χρονος άνδρας στη Γαστούνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο.

Τον άνδρα αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Όταν έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό συμβάν και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέρφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Γαστούνη, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του. Σύμφωνα με τις ιδιες πληροφορίες, με παρόμοιο τραγικό τρόπο είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας του 57χρονου πριν από χρόνια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαριά τη σκιά της σημερινής τραγωδίας.

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