Ανδρουλάκης: Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το κράτος δικαίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του κοινοβουλίου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Εδώ και επτά χρόνια ακολουθείτε τις πιο φαύλες και τις πιο παλαιοκομματικές πρακτικές . Η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η χειραγώγηση των θεσμών έγιναν καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα την έχει προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός οδήγησε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση.

Συνεχίζοντας υποστήριξε «Δεν έχετε κανέναν φραγμό. «Όλα επιτρέπονται για όσους στηρίζουν το σύστημα Μαξίμου». Όμως αυτός ο κατήφορος σύντομα τελειώνει. Η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει.

Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το προσωπικό σας ρουσφέτι, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, που δυο φορές -το 2007 και το 2013- πληρωνόταν παρανόμως από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε πτυχίο ΑΕΙ! Πείτε μας τώρα με ένα ναι ή ένα όχι, ήταν παράνομοι οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη; Ο ίδιος έκανε ομολογία ενοχής και πήγαν «κουβά» ο κ. Μαρινάκης και οι βουλευτές που τον στήριζαν».

«Κάνατε την Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή κάνουν τη δουλειά τους! Άκουσον άκουσον! Οι δήθεν ευρωπαϊστές μετατρέπονται σε αντιευρωπαϊστές όταν θίγεται η καρέκλα τους. «Υπάρχει υπουργός σας που ισχυρίζεται ότι… και λίγα κλέψατε! Ντρέπεται και η ντροπή», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ μετά τις αντιδράσεις των βουλευτών της ΝΔ είπε ότι αναφέρεται στον Άδωνι Γεωργιάδη».

Προσωπικά και το ΠΑΣΟΚ, δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα μα όλα τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Όλα. Σύμβαση-σύμβαση, ευρώ -ευρώ. Μόνο έτσι η πολιτική θα ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «το κινητό μου δεν παγιδεύτηκε και μολονότι δεν μου πήρε κανένας υλικό, πήγα στη δικαιοσύνη γιατί υπερασπίζομαι τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσάς των υπολοίπων, όσων παγιδεύτηκε το κινητό σας, τι σας πήραν από το κινητό σας και δεν πάτε στη δικαιοσύνη;

Η απροθυμία του πρωθυπουργού να ασχοληθεί διεξοδικά με αυτή την εθνικά επικίνδυνη υπόθεση, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτός κρύβεται πίσω από όλα αυτά».

Απευθυνόμενος προς τους βουλευτές και υπουργούς που παγιδεύτηκαν είπε «δεν σας λέω εκβιαζόμενους, σας λέω εξαρτημένους από την εξουσία, επειδή ξέρετε ότι αν πάτε στη δικαιοσύνη έχετε τελειώσει από το σύστημα Μητσοτάκη. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται από τον όρκο του στο Σύνταγμα.

Γιατί δεν είναι τα πρόσωπα που ενδιέφεραν, αλλά οι θεσμικοί τους ρόλοι. Γι’ αυτό υπήρξατε στόχοι.

Είναι ζήτημα Δημοκρατίας, Εθνικής Ασφάλειας και Θεσμικής Αξιοπιστίας να πράξετε το αυτονόητο και να πάτε στη δικαιοσύνη. Είναι ζήτημα πατριωτισμού.

Ναι εχουμε πόλεμο, γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από πρώην αξιωματικούς τρίτων χωρών».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε: «Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εγγυάται ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης: πιο συμμετοχικό, πιο αξιοκρατικό, διαφανές, προοδευτικό. Με ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, λογοδοτεί και ενώνει την κοινωνία. Για μια κοινωνία που επικρατεί ισονομία και όχι το δίκαιο του ισχυρού».

