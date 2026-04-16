Μυλωνάκης: «Είναι καλό ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουμε»

Κρίσιμα χαρακτηρίζονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό διέγνωσε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και προχώρησε άμεσα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε την αιμορραγία.

Αναφερόμενος στην πορεία της υγείας του υφυπουργού, ο επεμβατικός νευροακτινολόγος και διευθυντής του ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση, υπογράμμισε μιλώντας στον ΑΝΤ1:

«Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν περιμένουμε ρήξη ανευρύσματος ξανά. Το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, αυτή εξάλλου είναι η δουλειά μας. Σε κάθε ασθενή με υπαραχνοειδή αιμορραγία υπάρχουν κάποιες επιπλοκές που μπορεί να έρθουν μετά την 5η μέρα. Οι μέρες αυτές θα είναι οι πιο κρίσιμες μέχρι να φτάσουμε στις δύο εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας την ανάγκη χρόνου για την ανάρρωση του οργάνου. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «ένας εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγία είναι καλό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον ξυπνήσουν οι γιατροί».

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι η πλήρης κλινική εικόνα και οι ενδεχόμενες συνέπειες θα διαπιστωθούν σε δεύτερο χρόνο, υπογραμμίζοντας πως «αφού ξυπνήσει ο ασθενής μπορούμε να καταλάβουμε τη ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο».

Διαβάστε επίσης