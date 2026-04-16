Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

Συγκρατημένη αισιοδοξία διακατέχει το κυβερνητικό επιτελείο σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος από χθες το πρωί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Χαρακτηριστική είναι η στάση του πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε δύο φορές χθες στο νοσοκομείο.

Εν αναμονή νέου σημερινού ιατρικού ανακοινωθέντος τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά.

«Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που το στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες», ανέφερε χθες βράδυ στο ACTION24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Δέκα μέρες αγωνίας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, χειρουργός του Γιώργο Μυλωνάκη, επισήμανε ότι «οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες, μετά τις δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα».

Ο κ. Αρχοντάκης, ο οποίος έκανε την επέμβαση μαζί με την κυρία Πολίτη, που είναι η συνάδελφός του του «Ευαγγελισμού», δήλωσε για το χρόνο της επέμβασης:

«Παίζει ρόλο, δεν παίζει όσο παίζει σε ένα ισχαιμικό επεισόδιο, αλλά τουλάχιστον τα διεθνή guidelines μας δίνουν ένα 48ώρο να δράσουμε. Βέβαια, όσο πιο γρήγορα είναι τόσο καλύτερα. Η πιθανότητα ρήξη ενός ανευρύσματος δεύτερης φοράς είναι πολύ περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι το απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε».

«Θα σας πω πως πάντα οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Ερωτώμενος πότε θα υπάρχει μια καλή εικόνα, για την υγεία του κ. Μυλωνάκη τόνισε: «Σίγουρα μετά τις δέκα μέρες. Δέκα μέρες αγωνίας».

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Αν δεν το κάνει κάποιος δεν το έχει βρει και το κάνει προληπτικά όπως είπατε και ο ίδιος. Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε»

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ» πρόσθεσε. Απαντώντας τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο διοικητής του Ευαγγελισμού, τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Το χρονικό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, όταν έγειρε ξαφνικά το κεφάλι του και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως σήμανε συναγερμός, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο κ. Μυλωνάκης διακομίσθηκε στον «Ευαγγελισμό», έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί υπέβαλαν τον υφυπουργό σε αλλεπάλληλες εξετάσεις και διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία. Αρχικά έγινε προσπάθεια αποσυμφόρησης του εγκεφάλου και αντιμετώπισης του ανευρύσματος φαρμακευτικά, στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητος ο εμβολισμός.

Ο εμβολισμός είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, που γίνεται με ψηφιακό αγγειογράφο, για την αποφυγή ανοιχτού χειρουργείου του εγκεφάλου. Τις περισσότερες φορές, ο εμβολισμός ανευρυσμάτων είναι επιτυχής, με πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Ο εμβολισμός στον Γιώργο Μυλωνάκη ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται. Κρίσιμες για την πορεία της υγείας του κρίνονται οι επόμενες 48 ώρες.

