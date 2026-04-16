Τι ανέφεραν ο υπουργός Υγείας και ο χειρουργός του υφυπουργού 

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα
Συγκρατημένη αισιοδοξία διακατέχει το κυβερνητικό επιτελείο σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος από χθες το πρωί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Χαρακτηριστική είναι η στάση του πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε δύο φορές χθες στο νοσοκομείο.

Εν αναμονή νέου σημερινού ιατρικού ανακοινωθέντος τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά.

«Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που το στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες», ανέφερε χθες βράδυ στο ACTION24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Δέκα μέρες αγωνίας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, χειρουργός του Γιώργο Μυλωνάκη, επισήμανε ότι «οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες, μετά τις δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα».

Ο κ. Αρχοντάκης, ο οποίος έκανε την επέμβαση μαζί με την κυρία Πολίτη, που είναι η συνάδελφός του του «Ευαγγελισμού», δήλωσε για το χρόνο της επέμβασης:

«Παίζει ρόλο, δεν παίζει όσο παίζει σε ένα ισχαιμικό επεισόδιο, αλλά τουλάχιστον τα διεθνή guidelines μας δίνουν ένα 48ώρο να δράσουμε. Βέβαια, όσο πιο γρήγορα είναι τόσο καλύτερα. Η πιθανότητα ρήξη ενός ανευρύσματος δεύτερης φοράς είναι πολύ περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι το απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε».

«Θα σας πω πως πάντα οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Ερωτώμενος πότε θα υπάρχει μια καλή εικόνα, για την υγεία του κ. Μυλωνάκη τόνισε: «Σίγουρα μετά τις δέκα μέρες. Δέκα μέρες αγωνίας».

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Αν δεν το κάνει κάποιος δεν το έχει βρει και το κάνει προληπτικά όπως είπατε και ο ίδιος. Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε»

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ» πρόσθεσε. Απαντώντας τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο διοικητής του Ευαγγελισμού, τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Το χρονικό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, όταν έγειρε ξαφνικά το κεφάλι του και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως σήμανε συναγερμός, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο κ. Μυλωνάκης διακομίσθηκε στον «Ευαγγελισμό», έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί υπέβαλαν τον υφυπουργό σε αλλεπάλληλες εξετάσεις και διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία. Αρχικά έγινε προσπάθεια αποσυμφόρησης του εγκεφάλου και αντιμετώπισης του ανευρύσματος φαρμακευτικά, στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητος ο εμβολισμός.

Ο εμβολισμός είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, που γίνεται με ψηφιακό αγγειογράφο, για την αποφυγή ανοιχτού χειρουργείου του εγκεφάλου. Τις περισσότερες φορές, ο εμβολισμός ανευρυσμάτων είναι επιτυχής, με πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Ο εμβολισμός στον Γιώργο Μυλωνάκη ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται. Κρίσιμες για την πορεία της υγείας του κρίνονται οι επόμενες 48 ώρες.

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες υδρογονανθράκων: Η «ακτινογραφία» του στόχου στο «μπλοκ 2» του Ιονίου

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν συλλαμβάνει τέσσερις Ισραηλινούς - Τους κατηγορεί για πράκτορες της Μοσάντ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε διαιτητής στη μέση του ποδοσφαιρικού αγώνα στον Ισημερινό

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα καύσιμα: Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Όλες οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις - Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

07:05WHAT THE FACT

Κομήτης που δεν έχει εμφανιστεί εδώ και 170.000 χρόνια, ετοιμάζεται να φωτίσει τον ουρανό

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έγκλειστος στις φυλακές εξέδιδε πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για αργία, απεργίες, καταστήματα και αμοιβές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση ηγετών Ισραήλ - Λιβάνου την πρώτη μετά από 34 χρόνια

06:47LIFESTYLE

Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

06:42WHAT THE FACT

Χρυσό νόμισμα 1.200 ετών συνδέει τους Βίκινγκς με τον Ιησού Χριστό

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατροί νόμιζαν ότι 3χρονο έχει λευχαιμία - Τελικά ήταν μια σπάνια ασθένεια που «χτυπάει» παιδιά

06:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ψάχνει ένα… θαύμα, όπως το έπος με την ΚΠΡ το 1977!

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Πώς θα λάβουν οι δικαιούχοι το voucher των €300

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Στα χαρακώματα» σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί - Τι στάση θα κρατήσει η αντιπολίτευση

06:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η διαφορά 15 ετών στον εμπλουτισμό ουρανίου «σκότωσε» τη συμφωνία ειρήνης Ιράν-ΗΠΑ

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας που έβγαλε τη Μυρτώ ημιλιπόθυμη από το ξενοδοχείο - Τον «καίνε» πολλές καταγγελίες

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα Οικόπεδα: Όλες οι αλλαγές στις νέες δηλώσεις - Πόσο θα σας στοιχίσει ο καθαρισμός

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την υγεία του - Τα θετικά μηνύματα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

06:47LIFESTYLE

Τα χαρμόσυνα της TV - Γάμοι, baby boom και κυρίες της τηλεόρασης που συζητιούνται

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γέμισε ο δρόμος αθηναϊκό σχιστόλιθο - Τι είναι το σπάνιο πέτρωμα

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

06:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γιατροί νόμιζαν ότι 3χρονο έχει λευχαιμία - Τελικά ήταν μια σπάνια ασθένεια που «χτυπάει» παιδιά

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ