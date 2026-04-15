Μαρινάκης για Μυλωνάκη: Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη

Αισιόδοξος για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εμφανίστηκε σε ανάρτησή του στα social media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του George Milonakis, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του.

Ο κ. Μαρινάκης βρέθηκε- όπως νωρίτερα και ο πρωθυπουργός- νωρίς το απόγευμα στο νοσοκομείο μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο πλαισιωμένοι από τον δημοσιογράφο και σύμβουλο επικοινωνίας, Μπάμπη Παπαναγιώτου.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Επίσης στο νοσοκομείο βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

