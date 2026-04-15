Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

«Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε», τόνισε

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026). Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, χειρουργός του Γιώργο Μυλωνάκη, επισήμανε ότι «οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες, μετά τις δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα».

Ο κ. Αρχοντάκης, ο οποίος έκανε την επέμβαση μαζί με την κυρία Πολίτη, που είναι η συνάδελφός του του «Ευαγγελισμού», δήλωσε για το χρόνο της επέμβασης:

«Παίζει ρόλο, δεν παίζει όσο παίζει σε ένα ισχαιμικό επεισόδιο, αλλά τουλάχιστον τα διεθνή guidelines μας δίνουν ένα 48ώρο να δράσουμε. Βέβαια, όσο πιο γρήγορα είναι τόσο καλύτερα. Η πιθανότητα ρήξη ενός ανευρύσματος δεύτερης φοράς είναι πολύ περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι το απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε».

«Θα σας πω πως πάντα οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Ερωτώμενος πότε θα υπάρχει μια καλή εικόνα, για την υγεία του κ. Μυλωνάκη τόνισε: «Σίγουρα μετά τις δέκα μέρες. Δέκα μέρες αγωνίας».

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Αν δεν το κάνει κάποιος δεν το έχει βρει και το κάνει προληπτικά όπως είπατε και ο ίδιος. Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε»

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ» πρόσθεσε. Απαντώντας τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο διοικητής του Ευαγγελισμού, τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα - Επί τάπητος οι εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Χουάντσο και Γκραντ στη SUNEL Arena για τη μάχη του BCL

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Άρης 88-77: Θριαμβευτής στο ντέρμπι με Μπέβερλι και Ταϊρί

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξανά στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας «θα κάνει καλή δουλειά»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Προτείνει επιχορηγήσεις, δάνεια, φοροελαφρύνσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τελευταία στιγμή αναβλήθηκε επιστροφή οικογένειας Αφγανών μεταναστών στην Ελλάδα

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Ηφαίστειο» η SUNEL Arena | Τρομερή ατμόσφαιρα από 9.000 οπαδούς (βίντεο)

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναρτά εικόνα AI του ιδίου με τον Χριστό: «Αγκαλιάζοντας τον Ιησού»

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σπείρα κλέβει και σπάει αυτοκίνητα όταν ο οδηγός τους βρίσκεται μεσοπέλαγα για ψάρεμα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

19:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός στην Booking.com: Διέρρευσαν ονόματα, email, αριθμοί τηλεφώνου - Τι πρέπει να προσέξουν οι πελάτες

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι: «Η σχέση δεν είναι πια η ίδια»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Live blog - «Αχτίδα φωτός» για ειρήνη στην Μέση Ανατολή - Κοντά σε πλάισιο για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Πιθανή εκεχειρία στο Λίβανο

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Ανδρουλάκη - Κακλαμάνη: Δήλωσε ανοιχτός για αναβολή της αυριανής συζήτησης στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μυστήριο με 17χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πτώση - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον τραυματισμό της

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο θρυλικός Χοσέ Σανταμαρία – Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

19:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μέσα» οι Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος για το Game 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

18:14ΥΓΕΙΑ

Σε σοβαρή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης - Ο εμβολισμός και τα κρίσιμα 24ωρα

19:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συναγερμός στην Booking.com: Διέρρευσαν ονόματα, email, αριθμοί τηλεφώνου - Τι πρέπει να προσέξουν οι πελάτες

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο θρυλικός Χοσέ Σανταμαρία – Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξανά στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ