Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026). Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, χειρουργός του Γιώργο Μυλωνάκη, επισήμανε ότι «οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες, μετά τις δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα».

Ο κ. Αρχοντάκης, ο οποίος έκανε την επέμβαση μαζί με την κυρία Πολίτη, που είναι η συνάδελφός του του «Ευαγγελισμού», δήλωσε για το χρόνο της επέμβασης:

«Παίζει ρόλο, δεν παίζει όσο παίζει σε ένα ισχαιμικό επεισόδιο, αλλά τουλάχιστον τα διεθνή guidelines μας δίνουν ένα 48ώρο να δράσουμε. Βέβαια, όσο πιο γρήγορα είναι τόσο καλύτερα. Η πιθανότητα ρήξη ενός ανευρύσματος δεύτερης φοράς είναι πολύ περισσότερες τις πρώτες ώρες. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι το απότοκο ενός ανευρύσματος που έσπασε».

«Θα σας πω πως πάντα οι πρώτες μέρες είναι πάντα δύσκολες. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Ερωτώμενος πότε θα υπάρχει μια καλή εικόνα, για την υγεία του κ. Μυλωνάκη τόνισε: «Σίγουρα μετά τις δέκα μέρες. Δέκα μέρες αγωνίας».

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα. Αν δεν το κάνει κάποιος δεν το έχει βρει και το κάνει προληπτικά όπως είπατε και ο ίδιος. Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως. Μένει να περιμένουμε»

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ» πρόσθεσε. Απαντώντας τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο διοικητής του Ευαγγελισμού, τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

