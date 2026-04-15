Ξανά στον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Για δεύτερη φορά σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε τις πύλες του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο πρωθυπουργός παρέμεινε στο νοσοκομείο για περίπου 20 λεπτά. Σήμερα πάντως δεν αναμένεται νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Την πόρτα του νοσοκομείου πέρασαν από το πρωί το ένα μετά το άλλο κυβερνητικά στελέχη.

Νωρίς το απόγευμα στο νοσοκομείο έφτασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος πλαισιωμένοι, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb, από τον δημοσιογράφο και σύμβουλο επικοινωνίας, Μπάμπη Παπαναγιώτου.

Επίσης στο νοσοκομείο βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Επίσης, στο νοσοκομείο βρέθηκαν και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, υποβλήθηκε σε κατεπείγουσα επέμβαση εμβολισμού για να σταματήσει η εγκεφαλική αιμορραγία από τη ρήξη του ανευρύσματος.

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για να ενημερωθούν για την κατάσταση του υφυπουργού.

Επιπλέον προκειμένου να συμπαρασταθεί στην σύζυγο του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνα Μελισσαροπούλου, στο νοσοκομείο βρέθηκε και η γνωστή παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Το ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού για τον Μυλωνάκη

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος είπε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα το πρωί περί τις 09:30 διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κύριος Γεώργιος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Σε ερώτηση αν υποβλήθηκε σε εμβολισμό ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο για λόγους ιατρικού απορρήτου καταλαβαίνετε».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ», εξήγησε ο Αναστάσιος Γρηγορόπουλος. Ερωτηθείς τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ο διοικητής του νοσοκομείου τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση όπως σας είπα είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

