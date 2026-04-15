Γεωργιάδης για Μυλωνάκη: Αισιόδοξο νέο η σταθερή κατάσταση, είναι μια μάχη

Για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που το στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες», ανέφερε στο ACTION24.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, το πρωί της Τετάρτης (15/04/2026). Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Το χρονικό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης, όταν έγειρε ξαφνικά το κεφάλι του και έχασε τις αισθήσεις του. Αμέσως σήμανε συναγερμός, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο κ. Μυλωνάκης διακομίσθηκε στον «Ευαγγελισμό», έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί υπέβαλαν τον υφυπουργό σε αλλεπάλληλες εξετάσεις και διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία. Αρχικά έγινε προσπάθεια αποσυμφόρησης του εγκεφάλου και αντιμετώπισης του ανευρύσματος φαρμακευτικά, στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητος ο εμβολισμός.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως για τον εμβολισμό κλήθηκε από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ο Υπεύθυνος Μονάδας Εμβολισμών, «ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», Επικεφαλής του Τομέα Νευροακτινολογίας της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Ευτύχιος Αρχοντάκης, με την ομάδα του. Ο εμβολισμός είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, που γίνεται με ψηφιακό αγγειογράφο, για την αποφυγή ανοιχτού χειρουργείου του εγκεφάλου. Τις περισσότερες φορές, ο εμβολισμός ανευρυσμάτων είναι επιτυχής, με πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Ο εμβολισμός στον Γιώργο Μυλωνάκη ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται. Κρίσιμες για την πορεία της υγείας του κρίνονται οι επόμενες 48 ώρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέρει: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, για λόγους ιατρικού απορρήτου».

«Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ» πρόσθεσε. Απαντώντας τι αναμένεται από εδώ και στο εξής για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο διοικητής του Ευαγγελισμού, τόνισε ότι «θα δείξουν τα επόμενα 24ωρα. Η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

