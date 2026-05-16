Έφοδος αστυνομικών σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο - 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Έφοδος πάνοπλων αστυνομικών πραγματοποιήθηκε στον καταυλισμό του Ασπροπύργου.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 9 συλλήψεις για ρεαυματοκλοπή. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίου 3.124 μέτρων.

Η αναλυτική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 14-5-2026, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικός σκύλος.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -9- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα βεβαιώθηκαν -39- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -3.124- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

