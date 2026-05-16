Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

Ένας από τους μακροβιότερους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς με το παρατσούκλι «Το Φάντασμα», επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας.

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιζ αλ
  • Ντιν αλ
  • Χαντάντ, ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα ακριβείας την Παρασκευή.
  • Ο Χαντάντ είχε αναλάβει τη θέση του μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ τον Μάιο του 2025 και σχεδίασε επιθέσεις όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.
  • Ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς και προσπάθησε να αποτρέψει τη δολοφονία του περικυκλωμένος από ομήρους.
  • Εντάχθηκε στη Χαμάς από την ίδρυσή της και δούλευε για την ανοικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης μετά τη δολοφονία του προκατόχου του.
  • Ο Χαντάντ είχε επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας και ήταν ένας από τους μακροβιότερους και πιο κεντρικούς στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς.
Snapshot powered by AI

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ένας μακροχρόνιος διοικητής της Χαμάς που αντικατέστησε τον Μοχάμεντ Σινουάρ ως επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έπαιξε βασικό ρόλο στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σκοτώθηκε σε χτύπημα ακριβείας την Παρασκευή, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι το Σάββατο.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ήταν ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ανέφεραν σε ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ο αλ-Χαντάντ «συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων στην αιχμαλωσία της Χαμάς» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Χαντάντ συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων στην αιχμαλωσία της Χαμάς. Ο Χαντάντ διαχειρίστηκε το σύστημα αιχμαλωσίας ομήρων της Χαμάς και περικυκλώθηκε από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξάλειψή του», προστίθεται.

Ο Χαντάντ είχε ενταχθεί στη Χαμάς αμέσως μετά την ίδρυσή της και εργαζόταν «για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο Χαντάντ ανέλαβε στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Σινουάρ

Ο Χαντάντ ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ τον Μάιο του 2025.

Ο Χαντάντ εργαζόταν για την ανοικοδόμηση των δυνατοτήτων της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης και για τον σχεδιασμό πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών αμάχων και στρατευμάτων του IDF, ανέφερε ο IDF.

Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην τρομοκρατική κυριαρχία της Χαμάς στη Λωρίδα.

Ο Χαντάντ ήταν ένας από τους τελευταίους ανώτερους διοικητές που διηύθυναν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά των στρατευμάτων του IDF, πρόσθεσε.

Με το παρατσούκλι «Το Φάντασμα», ο Χαντάντ είχε επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδι αυτοάνοσου αν δείτε τέτοια εξανθήματα και κόπωση μετά από έκθεση στον ήλιο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ: «Είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα» - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως στο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε δημοσιεύματα σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

12:10LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά – Τι συμβαίνει με τον Akyla

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ