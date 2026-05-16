Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

Snapshot Ο Ιζ αλ

Ντιν αλ

Χαντάντ, ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα ακριβείας την Παρασκευή.

Ο Χαντάντ είχε αναλάβει τη θέση του μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ τον Μάιο του 2025 και σχεδίασε επιθέσεις όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς και προσπάθησε να αποτρέψει τη δολοφονία του περικυκλωμένος από ομήρους.

Εντάχθηκε στη Χαμάς από την ίδρυσή της και δούλευε για την ανοικοδόμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης μετά τη δολοφονία του προκατόχου του.

Ο Χαντάντ είχε επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας και ήταν ένας από τους μακροβιότερους και πιο κεντρικούς στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς. Snapshot powered by AI

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ένας μακροχρόνιος διοικητής της Χαμάς που αντικατέστησε τον Μοχάμεντ Σινουάρ ως επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έπαιξε βασικό ρόλο στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σκοτώθηκε σε χτύπημα ακριβείας την Παρασκευή, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι το Σάββατο.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ήταν ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, ανέφεραν σε ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ο αλ-Χαντάντ «συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων στην αιχμαλωσία της Χαμάς» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Χαντάντ συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων στην αιχμαλωσία της Χαμάς. Ο Χαντάντ διαχειρίστηκε το σύστημα αιχμαλωσίας ομήρων της Χαμάς και περικυκλώθηκε από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξάλειψή του», προστίθεται.

Ο Χαντάντ είχε ενταχθεί στη Χαμάς αμέσως μετά την ίδρυσή της και εργαζόταν «για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

?ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.



Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026

Ο Χαντάντ ανέλαβε στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Σινουάρ

Ο Χαντάντ ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ τον Μάιο του 2025.

Ο Χαντάντ εργαζόταν για την ανοικοδόμηση των δυνατοτήτων της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης και για τον σχεδιασμό πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών αμάχων και στρατευμάτων του IDF, ανέφερε ο IDF.

Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην τρομοκρατική κυριαρχία της Χαμάς στη Λωρίδα.

Ο Χαντάντ ήταν ένας από τους τελευταίους ανώτερους διοικητές που διηύθυναν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά των στρατευμάτων του IDF, πρόσθεσε.

Με το παρατσούκλι «Το Φάντασμα», ο Χαντάντ είχε επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας.