Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

Ο βασιλιάς Κάρολος παρότι βρισκόταν στον χώρο την ώρα του τραγικού περιστατικού, δεν ενημερώθηκε άμεσα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

Aρχείου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από ένα τραγικό συμβάν σημαδεύτηκε η ιππική επίδειξη στο Royal Windsor Horse Show, παρουσία του Βασιλιά Καρόλου, όταν ένα μέλος της Βασιλικής Μονάδας Ιππικού Πυροβολικού σκοτώθηκε, μετά από πτώση από το άλογό του.

Ο στρατιώτης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έπεσε από το άλογό του χθες το βράδυ καθώς έβγαινε από την αρένα στο Ουίνδσορ του Μπέρκσαϊρ.

Οι γιατροί έσπευσαν αμέσως να σώσουν τον στρατιωτικό ιππέα, αλλά δεν τα κατάφεραν εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων που υπέστη.

Η Αστυνομία δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τον θάνατο ως ανεξήγητο, αλλά όχι ύποπτο.

Το Royal Windsor Horse Show συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί, χωρίς την επίδειξη της Βασιλικής Μονάδας Ιππικού Πυροβολικού.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι «πολύ συγκλονισμένος και θλιμμένος» μετά την ενημέρωσή του για τον θάνατο.

Ο Βασιλιάς, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου, παρευρέθηκαν στην παράσταση την Παρασκευή και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στο χώρο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος.

«Αν και η Αυτού Μεγαλειότης και άλλα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας βρισκόταν στον χώρο της παράστασης τη στιγμή που συνέβη το συμβάν, δεν ενημερώθηκαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης παρά μόνο αργότερα.

Ο Βασιλιάς συγκλονίστηκε όταν έμαθε αργότερα για τον θάνατο του στρατιώτη και θα επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει τα προσωπικά του συλλυπητήρια.

Οι σκέψεις και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια ολόκληρης της Βασιλικής Οικογένειας συνοδεύουν τους αγαπημένους του θύματος και τους στρατιωτικούς συναδέλφους του σε αυτή τη στιγμή θλίψης», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του παλατιού σύμφωνα με τη SUN

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:18ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος αστυνομικών σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο - 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπή

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρό το «Φάντασμα» της Χαμάς - Ο διάδοχος του Σινουάρ στην ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδι αυτοάνοσου αν δείτε τέτοια εξανθήματα και κόπωση μετά από έκθεση στον ήλιο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο συνέδριο της ΝΔ: «Είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα» - Νέο μήνυμα στην Τουρκία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως στο Συνέδριο ΝΔ: «Μαζί αλλάζουμε την Ελλάδα στην πράξη»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Deutsche Welle: Πλησιάζει στο τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία;

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

12:10LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά – Τι συμβαίνει με τον Akyla

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Ευαγγελία Παρασκευοπούλου: Η συγκλονιστική ιστορία της μετά από τροχαίο - Σήμερα είναι η πρώτη τενίστρια ΑμεΑ στην Ελλάδα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο: Πλοίο «παλεύει» με τεράστια κύματα στη μέση του ωκεανού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ