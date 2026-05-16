Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου σε έκταση, με περίπου 728 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει βάλει μπροστά ένα από τα πιο φιλόδοξα λιμενικά έργα του πλανήτη. Στόχος της είναι να μετατρέψει το λιμάνι Tuas στη δυτική ακτή της πόλης κράτους στο μεγαλύτερο πλήρως αυτοματοποιημένο λιμάνι στον κόσμο.

