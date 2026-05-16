Νίκος Δένδιας από το 16ο Συνέδριο: Παρέμβαση για το DNA της ΝΔ με αιχμές για το επιτελικό κράτος

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι το 41% δεν ήταν λευκή επιταγή, αλλά πολιτική εντολή για τολμηρές αλλαγές.

Καταδίκασε τις «καθεστωτικές αντιλήψεις», τον «κυβερνητικό ιδρυματισμό» και τους «μισθοφόρους της εξουσίας», με αιχμές προς το επιτελικό κράτος.

Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα συμφερόντων, αλλά «το κόμμα των πολλών» χωρίς λαϊκισμό, φανατισμό ή κραυγές.

Ζήτησε αυτοκριτική, αποφυγή εσωστρέφειας και μεγαλύτερο ρόλο για τους βουλευτές, απορρίπτοντας τον εγκλεισμό σε «περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών».

Ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις με νέο Δόγμα Αποτροπής και σύγχρονες δομές διοίκησης, προσανατολισμένες στον 21ο αιώνα. Snapshot powered by AI

Θερμή, ηχηρή και με έντονο κομματικό παλμό ήταν η υποδοχή του Νίκου Δένδια κατά την είσοδό του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τον τόνο έδωσαν μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΝΔ, τα οποία τον περίμεναν στον χώρο της εισόδου και, μόλις εμφανίστηκε, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το σύνθημα «ΟΝΝΕΔ, ΟΝΝΕΔ, πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία».

Η ένταση της υποδοχής ήταν τέτοια, ώστε εκείνη την ώρα σταμάτησαν οι ομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, καθώς τα συνθήματα ακούστηκαν δυνατά μέσα στον συνεδριακό χώρο.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε σχόλια στους διαδρόμους, καθώς τα μέλη της νεολαίας και της παράταξης συνόδευσαν τον Νίκο Δένδια μέχρι μέσα, στον χώρο όπου διεξάγονται οι εργασίες του Συνεδρίου.

Ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε στο συνέδριο χωρίς γραβάτα και ανεβαίνοντας στο βήμα του συνεδρίου κατέθεσε τη δική του πρόταση για το υπόδειγμα διακυβέρνησης της Ελλάδας του 2030.

Με έμμεσες αιχμές για «καθεστωτικές αντιλήψεις», προειδοποιήσεις για «κυβερνητικό ιδρυματισμό» και σαφές μήνυμα ότι «το 41% δεν ήταν λευκή επιταγή, ο Νίκος Δένδιας επιχείρησε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας να επανατοποθετήσει ιδεολογικά και πολιτικά την παράταξη.

Ο κ. Δένδιας χειροκροτήθηκε από μέλη και νεολαίους της ΝΔ τόσο κατά την είσοδό του στο συνέδριο, όσο και κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Η παρέμβασή του είχε έντονο ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο και μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία ως «κόμμα των πολλών», ενώ παράλληλα απέρριψε τη λογική του κράτους – «λαφύρου».

Έστειλε μήνυμα κατά του λαϊκισμού και των «μισθοφόρων της εξουσίας», ενώ επέμεινε στην ανάγκη διατήρησης της άμεσης σχέσης με την κοινωνία και τους βουλευτές. Ειδικότερα η φράση «μισθοφόροι της εξουσίας» ερμηνεύτηκε από πολλούς ως αιχμή για το επιτελικό κράτος.

Μιλώντας για την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας», ενώ πρόσθεσε ότι η παράταξη «δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων».

Χρησιμοποίησε πολλές φορές τη φράση περί «γενετικού υλικού» της ΝΔ:

«Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων», είπε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «το κόμμα των πολλών, το πραγματικά λαϊκό κόμμα».

«Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν έχει ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα, της μετριοπάθειας, της ευπρέπειας, του διαλόγου και των επιχειρημάτων», σημείωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, στους μισθοφόρους της εξουσίας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας και πρόσθεσε ότι το «41% δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή για να πάμε τολμηρά μπροστά», είπε χαρακτηριστικά

Ενδιαφέρον σημείο της παρέμβασής του προκάλεσε η αναφορά του σε «καθεστωτική αντίληψη» και «περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε την ανάγκη αυτοκριτικής και αποφυγής της εσωστρέφειας. «Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Ουδέποτε διεκδικήσαμε το αλάθητο», είπε και πρόσθεσε ότι «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό». Ζήτησε μάλιστα να ακούγονται περισσότερο οι βουλευτές της παράταξης, σημειώνοντας ότι έχουν «ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο».

Παραδέχθηκε ανοιχτά ότι οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία και σημείωσε πως υπολείπονται σημαντικά των εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην «ατζέντα 2030» και στις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις ως συνολικό μοντέλο μεταρρύθμισης.

Όπως είπε, η κυβέρνηση αλλάζει «τα πάντα» στον χώρο της Άμυνας και φέρνει τις Ένοπλες Δυνάμεις «στον 21ο αιώνα».

«Διαμορφώνουμε το νέο Δόγμα Αποτροπής. Δημιουργούμε μια σύγχρονη δομή διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης που εξοικονομεί πόρους από περιττές δομές και τους επιστρέφει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», τόνισε.

Μετά το πέρας της ομιλίας του ο υπουργός Άμυνας, αρκετά ευδιάθετος, συνομιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε ότι «δεν περίμενα ότι η παρέμβασή μας θα δημιουργούσε τέτοιο θόρυβο», ενώ απέφυγε χαμογελώντας να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αν σέρβιρε το πιάτο κρύο ή ζεστό... Χαμογελώντας απέφυγε να απαντήσει ποιους εννοεί όταν λέει «μισθοφόροι της εξουσίας».

Διαβάστε επίσης