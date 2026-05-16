Σκέρτσος σε συνέδριο ΝΔ: Το σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος δεν είναι απλός διοικητικός μηχανισμός

«Το σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος δεν είναι ένας απλός διοικητικός μηχανισμός. Είναι ο συνολικός μας καθρέφτης. Είναι η οργανωμένη έκφραση της συλλογικής μας ευθύνης» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας μιλώντας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ. 

Δεύτερη ημέρα εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo. Σάββατο 16 Μαΐου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ αναφέρθηκε εκτενώς στις πολιτικές για τη δημιουργία ενός «σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους», συνδέοντας τις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας με απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Κεντρικός άξονας της ομιλίας του ήταν η υπεράσπιση του «επιτελικού κράτους» και η προβολή της κυβερνητικής διαδρομής από το 2019 έως σήμερα, ως μιας περιόδου μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με τον κ.Σκέρτσο, άλλαξαν ουσιαστικά τη λειτουργία του κράτους.

Ο κ. Σκέρτσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν στο συνέδριο, οι οποίες -όπως είπε- θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής της παράταξης ενόψει των επόμενων εκλογών. Αναφέρθηκε σε μια προσωπική οικογενειακή εμπειρία το σοβαρό έμφραγμα που είχε υποστεί ο πατέρας του πριν από 25 χρόνια και τον θάνατό του το 2009 και συνέδεσε αυτή την εμπειρία με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Ανέφερε συγκεκριμένα ότι σήμερα η πολιτεία δίνει πλέον τη δυνατότητα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης σε χιλιάδες πολίτες, κάτι που παλαιότερα δεν υπήρχε και τόνισε ότι το νέο μοντέλο κράτους είναι ένα κράτος που «νοιάζεται και φροντίζει».

Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στα στοιχεία και στους δείκτες του κυβερνητικού έργου, που παρουσιάστηκαν όχι ως στατιστικά στοιχεία -όπως είπε- αλλά ως πολιτικές που επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι 8,9 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το gov.gr και ότι πραγματοποιήθηκαν 2,7 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο, στοιχείο που αποδεικνύει -όπως είπε- την ψηφιακή μετάβαση του κράτους.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε 7 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω», σε 200 χιλιάδες πολίτες που εντόπισαν έγκαιρα σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και στους 5,2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό. Στο πεδίο της εργασίας και της οικονομίας, υπογραμμίστηκε από τον κ.Σκέρτσο ότι 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ περισσότεροι από 563 χιλιάδες πρώην άνεργοι βρήκαν δουλειά από το 2019 έως σήμερα. Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, στην κατάσταση στα πανεπιστήμια χωρίς ενεργές καταλήψεις, στην επιστολική ψήφο για τους Έλληνες της διασποράς και στα προγράμματα στήριξης ατόμων με αναπηρία. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα μέτρα οδικής ασφάλειας, με την επισήμανση ότι δεκάδες άνθρωποι σώθηκαν χάρη στις νέες παρεμβάσεις. Ο κ.Σκέρτσος τόνισε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που «ενώνει την Ελλάδα και τους Έλληνες», απορρίπτοντας τις λογικές διχασμού και προβάλλοντας ένα μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται στο σχέδιο, την ευθύνη και τη μετρήσιμη αποτελεσματικότητα.

Παρουσίασε τις βασικές αρχές που -όπως είπε- πρέπει να χαρακτηρίζουν το νέο κράτος: θεσμική συνέχεια, συνεργασία, διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και ενσυναίσθηση απέναντι στον πολίτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη συζήτηση για το «επιτελικό κράτος», υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί μηχανισμό συγκέντρωσης εξουσίας αλλά εργαλείο θεσμικής κανονικότητας, συντονισμού και συνέχειας του κράτους.

«Το σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος δεν είναι ένας απλός διοικητικός μηχανισμός. Είναι ο συνολικός μας καθρέφτης. Είναι η οργανωμένη έκφραση της συλλογικής μας ευθύνης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια δημοκρατία φροντίζει, προστατεύει, απελευθερώνει και ενώνει τους πολίτες της» είπε.

Η ομιλία του κ. Σκέρτσου έκλεισε με την παραδοχή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παθογένειες και σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα έχει ήδη αλλάξει σημαντικά από το 2019 και ότι η προσπάθεια για ένα «σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο κράτος» θα συνεχιστεί και την επόμενη περίοδο.

