Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, λίγο πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ιστιαία.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε μια χαράδρα βάθους 10 μέτρων στην περιοχή του Πύργου στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online.

Στην περιοχή έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν την γυναίκα, η οποία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας.