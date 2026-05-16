Στον Έβρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Η επίσκεψη Τασούλα στο Δάσος της Δαδιάς

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου - Δημαρχείο Σουφλίου. Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς ξεναγήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την τρίτη ημέρα της επίσκεψής του στον Έβρο.

Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου αποτελεί καταφύγιο για 36 από τα 39 είδη αρπακτικών πουλιών που υπάρχουν στην Ευρώπη.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες ανάταξης του Δάσους και της προστασίας του οικοσυστήματος αποδίδουν απτό αποτέλεσμα.

Αμέσως μετά, ο κ. Τασούλας επισκέφθηκε το Σουφλί. Στο Δημαρχείο της πόλης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, ο οποίος τον ενημέρωσε για τοπικά ζητήματα, για την εξέλιξη των έργων που πραγματοποιούνται στο δήμο και για την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης των αναπτυξιακών κινήτρων έτσι ώστε να ενισχυθεί πληθυσμιακά η ευρύτερη περιοχή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος