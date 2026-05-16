Πιερρακάκης: Από την Ελλάδα της ανάκαμψης περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας

«Δεν είμαστε εδώ μόνο να διαχειριστούμε το παρόν αλλά να σχεδιάσουμε το μέλλον», είπε

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 

  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε τη μετάβαση από την Ελλάδα της ανάκαμψης στην Ελλάδα της φιλοδοξίας και της μεγάλης εθνικής ανασυγκρότησης.
  • Η εθνική ανασυγκρότηση απαιτεί επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερους μισθούς και περισσότερες θέσεις εργασίας.
  • Η κυβέρνηση δεν σκοπεύει μόνο να διαχειριστεί το παρόν, αλλά να σχεδιάσει το μέλλον και να κερδίσει τον διεθνή σεβασμό για τη χώρα.
  • Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους τους πολίτες και να βασίζεται σε συλλογική φιλοσοφία χωρίς εγωισμούς και ναρκισσισμούς.
  • Η επιτυχία των μεγάλων πολιτικών παρατάξεων προκύπτει από το θάρρος και την τόλμη να κοιτάζουν μπροστά και να εμπνέουν τη χώρα.
«Από την Ελλάδα στης αντοχής και της ανάκαμψης, πλέον περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την τοποθέτησή του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε πως «από την ανάκαμψη να φτάσουμε στην μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση και αυτό απαιτεί επενδύσεις», ενώ τόνισε πως «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, Δεν ενδιαφέρεται για εγωισμούς και ναρκισσισμούς»

«Δεν είμαστε εδώ μόνο να διαχειριστούμε το παρόν αλλά να σχεδιάσουμε το μέλλον. Η χώρα μας κερδίζει το διεθνή σεβασμό», είπε και συνέχισε:

«Δεν δώσαμε αυτή τη μάχη μόνο για να γυρίσει η χώρα στην κανονικότητα. Δεν κάναμε τόσες θυσίες μόνο για να σταθούμε όρθιοι. Από την Ελλάδα της αντοχής και της ανάκαμψης περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

«Η μάχη είναι να περάσουμε από την ανάκαμψη στην μεγάλη ανασυγκρότηση. Και αυτό απαιτεί επενδύσεις για επενδύσεις απαιτούν παραγωγικότητα καλύτερους μισθούς και καλύτερες δουλειές σ’ αυτή τη δική μας φιλοσοφία ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες», ανέφερε εν συνεχεία.

Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας, ανέφερε και πρόσθεσε: «Όταν καταλαβαίνουν ότι η ιστορία δε θυμάται εκείνους που δείλιασαν δίστασαν εκείνος που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας να εμπνεύσουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε».

