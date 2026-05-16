Αποκάλυψη της επιστολής των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ προς τον Νασράλα στις 7 Οκτωβρίου

Η επιστολή προτείνει εντατικό βομβαρδισμό με ρουκέτες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την παράλυση των ισραηλινών αμυντικών δυνατοτήτων και την ταχεία κατάρρευση του Ισραήλ.

«Όταν διαβάσετε αυτά τα λόγια μας, χιλιάδες μουτζαχεντίν από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ θα έχουν ξεκινήσει να επιτεθούν στους στόχους της εγκληματικής σιωνιστικής κατοχής».

Έτσι ξεκινάει μία μακροσκελής επιστολή που αποδίδεται στον πρώην αρχιστράτηγο των Ταξιαρχιών Κασάμ, Μοχάμεντ αλ-Ντέιφ, μαζί με τον αναπληρωτή του Μαρουάν Ίσα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, που απευθύνεται στον πρώην Γενικό Γραμματέα της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα το πρωί της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το περιεχόμενο της επιστολής αποκάλυψε η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, την Παρασκευή, ανέφερε ότι το έγγραφο βρέθηκε πριν από αρκετούς μήνες μέσα σε ένα υπόγειο αρχηγείο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αφού «οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στη σύνταξή του σκοτώθηκαν» κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την εβραϊκή εφημερίδα, η επιστολή εξηγούσε ότι η προετοιμασία για την επίθεση πραγματοποιήθηκε με υψηλό επίπεδο μυστικότητας, με τις λεπτομέρειες της επιχείρησης να αποκρύπτονται ακόμη και από ορισμένους διοικητές, με στόχο να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού και να αποτραπεί οποιοδήποτε προληπτικό ισραηλινό χτύπημα.

Η επιστολή θεωρούσε ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο να επιφέρει το ισχυρότερο πλήγμα στο Ισραήλ τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο μιας απάντησης σε αυτό που περιέγραψε ως κλιμάκωση των επιθέσεων στο Τέμενος Αλ Άκσα.

Επεσήμανε μια σειρά από ισραηλινές πρακτικές στο Αλ Άκσα, αντικατόπτριζε μια προμελετημένη πρόθεση να αλλάξει η υπάρχουσα πραγματικότητα στο τζαμί, οδηγώντας στην κατεδάφισή του και στην κατασκευή του Ναού.

Η επιστολή αφορούσε επίσης την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι πραγματοποιεί δολοφονίες, συλλήψεις και κατεδαφίσεις σπιτιών, εκτός από στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Τζενίν, τη Ναμπλούς και τη Χεβρώνα, καθώς και αναφορές σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία και το Ιράκ και δολοφονίες που συνδέονται με το Ιράν και τους συμμάχους του.

Σε μια στρατηγική αξιολόγηση, η επιστολή προειδοποίησε ότι το Ισραήλ οδεύει προς τον «κατακερματισμό της σύγκρουσης» συμμετέχοντας σε ξεχωριστές αντιπαραθέσεις, αντί να συρθεί σε μια συνολική περιφερειακή αντιπαράθεση, θεωρώντας ότι αυτό στοχεύει στη μείωση των πιθανοτήτων συντονισμού μεταξύ των μερών στον άξονα της αντίστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιστολή καλούσε τη Χεζμπολάχ και τις υπόλοιπες «συμμαχικές» δυνάμεις να εμπλακούν άμεσα στην αντιπαράθεση, τονίζοντας ότι ο εντατικός και συγκεντρωμένος βομβαρδισμός με ρουκέτες ζωτικών αρτηριών στο Ισραήλ, παράλληλα με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θα παρέλυε τις δυνατότητες της αεροπορίας και θα εξαντλούσε τα αμυντικά συστήματα, οδηγώντας σε ταχεία κατάρρευση, σύμφωνα με την επιστολή που αποδίδεται στη Διοίκηση Αλ Κασάμ.