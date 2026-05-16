Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

Ανησυχεί η εμφάνιση επικίνδυνου στελέχους Bundibugyo καθώς τα υπάρχοντα πιστοποιημένα εμβόλια και θεραπείες αναπτύχθηκαν ειδικά κατά της παραλλαγής του Ζαΐρ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτ. Αρχείου - Απολύμανση σκηνής που χρησιμοποιήθηκε από ύποπτα κρούσματα Έμπολα στην Ουγκάντα, την 1η Νοεμβρίου 2022. (AP Photo/Hajarah Nalwadda)

  • Στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του Κονγκό έχει ξεσπάσει επιδημία Έμπολα με 80 θανάτους και 246 ύποπτα κρούσματα, προερχόμενη από το επικίνδυνο στέλεχος Bundibugyo.
  • Τα υπάρχοντα εμβόλια και θεραπείες είναι σχεδιασμένα για το στέλεχος Ζαΐρ και ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικά κατά της παραλλαγής Bundibugyo.
  • Οι υγειονομικές αρχές του Κονγκό, μαζί με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, συντονίζουν διασυνοριακές προσπάθειες ελέγχου της εξάπλωσης του ιού.
  • Η παρατεταμένη κρίση ασφαλείας στην Ιτούρι και οι κακές συνθήκες υγιεινής στους προσφυγικούς καταυλισμούς δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της επιδημίας.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει διαθέσει 500.000 δολάρια για τον εντοπισμό επαφών και δοκιμές έκτακτης ανάγκης.
Νέος υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει μετά το ξέσπασμα Έμπολα στην ανατολική επαρχία Ιτούρι του Κονγκό με 80 ανθρώπους μέχρι στιγμής να έχουν χάσει της ζωή τους.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε την παρουσία ενός επικίνδυνου στελέχους Bundibugyo στις υγειονομικές ζώνες Rwampara, Mongwalu και Bunia, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 246 ύποπτα κρούσματα μόλυνσης στην περιοχή.

Ο πρώτος θάνατος, που προκάλεσε υποψίες στους γιατρούς, ήταν ο θάνατος μιας νοσοκόμας στην Μπούνια, η οποία είχε τα κλασικά συμπτώματα της νόσου: υψηλό πυρετό, αιμορραγία, έμετο και σοβαρή αδυναμία.

Η κυβέρνηση του Κονγκό ενεργοποίησε το κέντρο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ενίσχυσε την επιδημιολογική επιτήρηση.

Σύμφωνα με την ηγεσία του Αφρικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κονγκό, της Ουγκάντα και του Νοτίου Σουδάν για τον συντονισμό του διασυνοριακού ελέγχου.

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού αυξάνεται από την υψηλή κινητικότητα του πληθυσμού που ασχολείται με τις τοπικές εξορυκτικές βιομηχανίες και το αστικό περιβάλλον της Bunia.

Η Ουγκάντα έχει ήδη επιβεβαιώσει έναν θάνατο από τον ιό Bundibugyo στην Καμπάλα, αλλά έχει δηλώσει ότι το κρούσμα εισάγεται από το Κονγκό και δεν υπάρχουν ακόμη εσωτερικές μολύνσεις.

Ο Κονγκολέζος ιολόγος Jean-Jacques Muyembe, εξήγησε ότι σχεδόν όλα τα προηγούμενα 16 κρούσματα στη χώρα προκλήθηκαν από το στέλεχος από το Ζαΐρ. Ο εντοπισμός της παραλλαγής Bundibugio θα περιπλέξει σημαντικά την αντίδραση, καθώς τα υπάρχοντα πιστοποιημένα εμβόλια και θεραπείες αναπτύχθηκαν ειδικά κατά του στελέχους του Ζαΐρ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έμαθε για την κατάσταση στις αρχές Μαΐου και έστειλε μια ομάδα ειδικών. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε τη διάθεση 500.000 δολαρίων από το αποθεματικό ταμείο για τον εντοπισμό επαφών και τις δοκιμές έκτακτης ανάγκης.

Ένας επιπλέον αρνητικός παράγοντας είναι η παρατεταμένη κρίση ασφαλείας στην επαρχία Ιτούρι, όπου σκοτώνονται άμαχοι ως αποτέλεσμα συγκρούσεων μεταξύ τοπικών πολιτοφυλακών.

Η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) προειδοποίησε ότι η βία κατακλύζει το ιατρικό σύστημα και οι καταστροφικές συνθήκες υγιεινής στους προσφυγικούς καταυλισμούς συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση της μόλυνσης.

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά των ασθενών.

