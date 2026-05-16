Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τετέι, αλλά με Ρενάτο Σάντσες το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (17/5) στο κεκλεισμένων των θυρών «Απόστολος Νικολαΐδης», με στόχο την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα.

Μετά το πέρας της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση, στην οποία βρίσκεται κανονικά ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος προπονήθηκε χωρίς προβλήματα και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ανδρέας Τετέι λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Κάτρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, καθώς και ο Πελίστρι, ο οποίος απουσιάζει με άδεια.

Στην αποστολή των «πράσινων» βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.