Άντονι Χόπκινς: Το βίντεο με τον χορό – φόρο τιμής σε μεγάλο τραγουδιστή

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο χορεύει μπροστά από την τοιχογραφία του μεγάλου συνθέτη και τραγουδιστή

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Άντονι Χόπκινς βρίσκεται στο Μόντρεαλ και αποτίει φόρο τιμής στον Λέοναρντ Κοέν.
  • Ο ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο όπου χορεύει μπροστά από την τοιχογραφία του Κοέν στην οδό Crescent.
  • Στο βίντεο, ο Χόπκινς χορεύει στο τραγούδι «Dance me to the end of love» του Λέοναρντ Κοέν.
  • Στη λεζάντα του βίντεο, ο 88χρονος ηθοποιός αναφέρει: «Όταν είσαι στο Μόντρεαλ, χόρεψέ με μέχρι το τέλος της αγάπης».
Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς βρίσκεται στο Μόντρεαλ του Καναδά και αποφάσισε να αποτίνει φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους ντόπιους τραγουδιστές και συνθέτες, τον Λέοναρντ Κοέν.

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο χορεύει μπροστά από την τοιχογραφία του Κόεν στην οδό Crescent, στο κέντρο της πόλης. Το τραγούδι που χορεύει ο ηθοποιός είναι το «Dance me to the end of love» (Χόρεψε με μέχρι το τέλος της αγάπης) του Κοέν.

«Όταν είσαι στο Μόντρεαλ, χόρεψέ με μέχρι το τέλος της αγάπης», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο 88χρονος ηθοποιός.

https://www.instagram.com/reel/DYXKNJjR1wI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
